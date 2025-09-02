海關警方與多地聯手掃毒打擊「飛機豬」　拘96人檢值近4.8億元毒品 (17:02)

海關毒品調查科機場調查課監督黃雅綸指，香港海關、警務處聯同內地及多個海外執法機構今年6月至8月展開聯合行動，重點打擊不法分子利用航空旅客販毒、即俗稱「飛機豬」。三個月內在香港市區、香港機場及海外各地偵破共74宗航空旅客以香港為目的地的販毒案件，檢獲1219公斤毒品，包括622公斤大麻、280公斤氯胺酮、200公斤可卡因、85公斤冰毒、29公斤海洛英、2公斤搖頭丸，合共市值約4.79億元，96名不同國藉人士被捕。行動中，本港與內地及海外共12個機構合作，包括深圳、德國、加拿大、新加坡等機構，共偵破9宗案件，拘捕15名不同國籍人士，檢獲227公斤各種毒品，估值市值1.2億元。

警務處毒品調查科行動組警司關駿軒指，販毒集團利用各種不同手法躲避追查，包括利用內地及海外居民販毒，令本港執法人員難掌握涉案人士的背景；利用迂迴的飛行路線，連飛多站躲避追查；亦會安排「接力」販毒，例如安排一名成員帶載有毒品的行李箱飛抵本港，再安排另一名成員從其他地方於相若時間飛抵本港，在於禁區拿取裝有毒品的行李入境。

關駿軒指續指，香港與深圳市公安局禁毒支隊早前鎖定一個操控香港及內地偽裝旅客的跨境販毒集團，集團將涉案海洛英先由東南亞運抵廣州，再經陸路到深圳及本港；或由東南亞安排直航飛機直接到本港機場。鎖定目標人物後，深港兩地於8月9日、16日及29日，於深圳皇崗口岸及本港機場拘捕9人，檢取13.6公斤海洛英，市值800萬元。

另外，今次行動中偵破4個活躍於本港的販毒集團，調查發現涉案集團毒品來源東南亞及歐美，貨源多來自「飛機豬」，部分已流入市面，透過調查涉案運輸人員、管倉人員等等，最終於今年8月拘捕兩名主腦及4名骨幹，檢獲134公斤毒品，包括74公斤氯胺酮及63公斤可卡因，總值7600萬元。

海關機場科航空旅客第二組指揮官陳妙玲就指，另外4宗海關於機場偵破的毒品案則包括今年7月12日，截查一名由德國法蘭克福來港、58歲非本地女子，於其兩件寄倉行李，發現24包用中文寫著「茶樹菇」的食物，覺得可疑，結果發現內藏47公斤氯胺酮，總值2100萬元，屬今次行動檢獲最大金額毒品的案件。至於其他案件涉及不同收藏手法，包括將毒品藏在行李箱暗格、用衣服及錫紙掩飾等等。陳妙玲指，海關會利用高科技儀器協助執法，例如拉曼光譜分析儀、離子分析儀、快速毒品測試，分辨毒品總類，打擊犯罪集團。

海關毒品調查科機場調查課監督黃雅綸強調，販毒後果嚴重，以今年3月審結的一宗販毒案為例，一名旅客涉携帶4.8公斤可卡因來港，經審訊後定罪，監禁25年。警務處毒品調查科行動組高級督察何灝庭亦指，有被捕人聲稱被拖數，參與販毒但無法收到酬勞，更要自費買機票，呼籲市民切勿相信免費旅行，以免墮入法網。