男警涉造假銷案　八旬事主認見空白文件照簽署　因信警「做嘢係公正」 (16:49)

被告黃耀聰（現年34歲）否認各一項偽造及藉公職作出不當行為罪。控方今天傳召其中6名事主作供，當中4人就「以欺騙手段獲得財產」事件報警，其餘兩人就「盜竊」事件報案，他們都在庭上確認從未決定不追究事件。

其中一名男事主、現年82歲的郭瑞河供稱，前年6月15日向警方報案稱被騙20多萬，同日應警方要求簽署文件，「佢（警員）叫我簽，咁我咪簽」。就庭上展示的一份「不追究證人陳述書」，郭同意陳述書上的簽署是其親筆簽名，不過陳述書並不反映其意願，並指出自己曾簽署一份「冇字」的文件。辯方質疑，為何郭簽署「冇字」文件時沒提出疑問，郭解釋，「因為相信警方做嘢係公正」。

另一女事主黎靜琳供稱，她在一宗網上詐騙案損失一萬多元，並於前年5月23日報警及錄口供，事後獲得口供副本。黎指出，她從沒向警方表明不追究案件，亦不曾錄取「不追究證人陳述書」，至今仍想追討損失。審訊明續。