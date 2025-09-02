明報新聞網
即時港聞

反恐二案｜陪審團第二日退庭商議　晚上仍未有裁決　押後明續 (19:38)

《反恐條例》第二宗案件，8人於2020年初涉製造或策劃3次爆炸。8人在高院否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪受審，陪審團由昨日至今日（2日）商議累計逾14小時仍未能作出裁決，法官將案件押後至明天繼續。

另外，陪審團今早曾提出問題，要求再次解釋控罪元素。法官陳仲衡重申，控方就首控罪需要證明各被告意圖串謀送遞、放置或引爆裝置，該爆炸裝置能夠致命或使人遭受嚴重傷害。如果陪審團裁斷本案存在串謀，各被告均為串謀的一分子，便須裁定罪成。陪審團另要求庭上重播審訊期間庭上錄音。

被告依次為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文。首7人同被控「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替的「串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪」。李嘉濱另被控「意圖妨礙司法公正罪」。周皓文單獨被控「企圖製造炸藥罪」。

陪審團問及首控罪與交替控罪中控罪元素的定義，包括什麼是「身體受嚴重傷害」，及兩罪的分別。陳官指，首控罪指被告有意圖且該爆炸裝置能夠致命或使人遭受嚴重傷害，嚴重傷害可能是燒傷、斷肢或內臟受損等，陪審團可自行斷定嚴重傷害的程度；交替控罪則指爆炸的性質相當可能會危害生命或財產。陳官提醒陪審團須區分動機與意圖的不同，如為父報仇中「報仇」只是動機，殺死仇家才是意圖；另解釋串謀指意圖在協議下促成某種犯罪目的。

