即時港聞

「M」品牌新規為配對基金及申請期設限　鄭泳舜：助推動主辦方妥善準備 (12:29)

政府上周日（24日）公布「M」品牌改革方案，將集中贊助具世界級水平的「大型體育賽事」，限制每半年資助最多 3 項「表演賽／邀請賽」，並列明申請機構須在擬舉辦或公布舉辦「M」品牌活動前至少六個月前提出申請。身兼大型體育活動事務委員會副主席的立法會議員鄭泳舜今（2日）接受新城節目《財知大道》訪問時指，新規定有助推動主辦方更妥善準備，而設分級資助也相信有助提升活動質素。

新措施下，M品牌每項活動的總資助上限（直接補助金和配對撥款）將按評分標準而訂定，由600萬元至1500萬元，而非每個獲批的申請均能盡獲1500萬元的資助上限。鄭泳舜認為，去年M品牌資助的約30個項目質素參差，但每個項目的配對基金涉款達1500萬元，認為配對基金有需要設限。他亦舉例指，七人欖球、網球及LIV Golf等傳統賽事，主辦方應研究提升賽事吸引力，以爭取最多資助；至於屬試驗性質的新型賽事，資助金額則可較低。

鄭泳舜亦指，政府強調想爭取過夜客，認為M品牌資助的活動也不應只談比賽，主辦方要提供較詳細方案，與商業機構、贊助商等討論如何吸引過夜客及加強海外宣傳等。

冀令主辦方及早準備免「甩轆」

新措施另包括申請機構須在擬舉辦或公布舉辦「M」品牌活動前至少六個月前提出申請。鄭泳舜解釋指，以往有些體育盛事「來得太遲」，可能在舉辦前4周才申請資助，導致大型體育活動事務委員會只能趕及在比賽前確定「唔會有太多甩漏」，但未能配合足夠宣傳，認為大型比賽一般需時半年準備，其間或需與旅發局和商經局討論配套，所以認為應為申請M品牌資助設時限。

體院將探討如何本地運動員在外訓練增配套

香港網球手黃澤林闖入美國網球公開賽公開賽32強，刷新香港球手參與大滿貫賽事的紀錄。身兼香港體育學院副主席的鄭泳舜表示，體院將與網總探討如何為在海外訓練的本地運動員增加配套。他表示近年政府因財政壓力，減少興建體育場地，建議可參考外國做法，興建簡約球場等設施。他又指現時本港須完善運動產業鏈，認為運動員退休後，去從事教練或紀律部隊等行業「有啲嘥」，運動員退役後從事其他運動相關工作會較理想。

