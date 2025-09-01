明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警員身處詐騙園區事件　警方已派員到柬埔寨協助　 (21:33)

一名警員疑被騙到東南亞詐騙園區從事電騙工作，他逃脫後，在柬埔寨致電其駐守的馬鞍山警署報案室求助。政府發言人今日（9月1日）回覆本報查詢指，警方已與相關人員取得聯絡，確認他正身處柬埔寨，目前情况安全，並已派員到當地協助及進一步了解事件。

政府發言人續指，入境處在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐柬埔寨王國大使館了解情况，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與公署、大使館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

政府發言人指，身在外地的香港居民或其家屬如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的 24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

涉事男警姓關，早前聲稱其母在廣西遇上車禍嚴重受傷，向上級請假離港前往處理，其後數天失去聯繫。至上周三（8月27日），馬鞍山警署報案室接獲數個無來電顯示的求救電話，對方說出姓名和警員編號，聲稱被人帶到柬埔寨詐騙園區後逃脫。警務處長周一鳴昨日（8月31日）表示，涉事警員正身處柬埔寨，目前安全，警方昨已派員赴柬埔寨了解情况。

相關字詞﹕詐騙 東南亞詐騙園區 KK園區 馬鞍山警署 編輯推介

上 / 下一篇新聞