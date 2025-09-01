莊梅岩斥演藝學院剔除訪問短片「捕風捉影」 校方拒回應原因 指一直跟莊聯繫 (21:26)

香港演藝學院回應，無解釋為何取消播放莊梅岩的訪問短片，及有否受到壓力。演藝只稱一直以來十分感謝學院所有成員包括校友，對學院40年來所作出的貢獻，指「莊梅岩校友對戲劇界作出不少貢獻，學院會一直就相關事宜跟莊校友保持聯繫。」



莊梅岩今早在社交媒體發文公開事件，稱演藝學院基於一些虛無的線索決定剔除她的內容，令她感到「失望又痛心」；其後更欠交代，做法乏禮貌及尊重。她又提及，演藝學院在過去一年「對製作或藝術工作者的審查、對「敏感」的過份詮釋、捕風捉影的干擾」，亦令她懷疑學校管理階層的理智。

莊梅岩亦在文末奉勸學院各人「適可而止」，「不值得為不存在的危險去打壓創作、打擊創作人，不值得為這種事令藝術家記恨一生」，又指國家安全固然重要，但亦須慎防有人以此為藉口去借權謀私、剷除異己，目的只為增加自己在藝術界別的影響力，卻犧牲了一眾藝術家。