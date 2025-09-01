明報新聞網
即時港聞

四人被指綁架六旬商人　陪審團裁定其中兩人罪成 (18:22)

六旬商人於2020年遭綁架上車，有人要脅家屬交出120萬贖金。4男分別被控「將某人強行帶走或禁錮而意圖取得贖金」及搶劫等罪受審。高院陪審團今（1日）退庭商議約3小時後，裁定其中兩名被告罪成，負責駕車接應的被告罪脫，另一人則早前已認罪。法官郭啟安將案件押後至9月19日判刑，以待辯方準備書面求情陳辭，所有罪成被告還押。

被告為廚師胡烱豪（37歲）、司機莊梓峯（37歲）、清潔公司僱員蔡家寶（35歲）及無業的歐陽俊雲（40歲）。6男1女陪審團裁定蔡家寶所有罪名不成立，另裁定胡烱豪「將某人強行帶走或禁錮而意圖取得贖金」罪成，莊梓峯則綁架罪成。​​歐陽俊雲則已承認搶劫及綁架罪。控方指，胡、莊、歐陽分別有7項、4項以及16項案底。

控方開案陳辭指，本案源於胡烱豪、胡的胞弟與事主梁金有的商業糾紛，胡向梁追款不果。梁於2020年7月2日步出灣仔駱克道街市，遭4名男子強行帶上客貨車，包括胡、莊、歐陽及一名不知名人士。車上有人以牛肉刀指嚇梁，將梁的眼鏡打爛，並搶走梁的銀包。

客貨車駛至石澳鶴咀時爆胎，蔡駕駛另一私家車到場，將梁接載到大角嘴酒店。胡致電梁的妻子，著她匯款120萬元至其銀行戶口，但她沒支付續金並報警。

