本年度新建公屋料裝1500個電動車充電器　房屋署研轄下停車位改流動形式 (18:03)

九龍中立法會議員楊永杰於立法會房屋事務委員會上指，有啟晴邨、德朗邨等舊屋邨居民反映欠缺電動車充電設備，關注舊屋邨的電動車充電設備狀况。房屋署物業管理總經理（支援服務一）盧志勇表示，目前在舊有屋邨停車場約4000個充電設施，並解䆁現時房屋署轄下停車位以固定形式出租，每個電車充電器只能服務一個業主，署方正考慮改變現行車位安排，改為流動泊車位，使一個充電器能應付多個業主需求。

選委界立法會議員蘇長荣關注新建屋邨的環保措施與廚餘回收成效。房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉表示，現時房委會屋邨28%車位可以安裝電動車充電設施，希望所有新建屋邨皆能為電動車充電，於2030年至少50%屋邨車位有相關設施。

房屋署物業管理總經理（港島及離島區）伍志成則表示期望2026年底做到最少「一座一桶」，涵蓋約800幢房委會公屋大廈，又提到2024年7月至2025年7月廚餘回收量增加六成，將會積極配合環保署工作。

房屋署亦提及，公屋公用地方的平均用電量減少約17%，已追上「2050 香港氣候藍圖」在2035年前住宅樓宇用電量減少10%至15%的中期目標。