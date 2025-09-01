明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

本年度新建公屋料裝1500個電動車充電器　房屋署研轄下停車位改流動形式 (18:03)

有立法會議員關注電動車充電設施不足，房屋署今日（1日）表示，截至今年3月底，房委會已在轄下約140個停車場內約3800個私家車泊車位提供電動車充電器，預計於2025/26年度在新建公營房屋項目安裝約1500個電動車充電器。

九龍中立法會議員楊永杰於立法會房屋事務委員會上指，有啟晴邨、德朗邨等舊屋邨居民反映欠缺電動車充電設備，關注舊屋邨的電動車充電設備狀况。房屋署物業管理總經理（支援服務一）盧志勇表示，目前在舊有屋邨停車場約4000個充電設施，並解䆁現時房屋署轄下停車位以固定形式出租，每個電車充電器只能服務一個業主，署方正考慮改變現行車位安排，改為流動泊車位，使一個充電器能應付多個業主需求。

選委界立法會議員蘇長荣關注新建屋邨的環保措施與廚餘回收成效。房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉表示，現時房委會屋邨28%車位可以安裝電動車充電設施，希望所有新建屋邨皆能為電動車充電，於2030年至少50%屋邨車位有相關設施。

房屋署物業管理總經理（港島及離島區）伍志成則表示期望2026年底做到最少「一座一桶」，涵蓋約800幢房委會公屋大廈，又提到2024年7月至2025年7月廚餘回收量增加六成，將會積極配合環保署工作。

房屋署亦提及，公屋公用地方的平均用電量減少約17%，已追上「2050 香港氣候藍圖」在2035年前住宅樓宇用電量減少10%至15%的中期目標。

相關字詞﹕電動車 房屋署 房委會

上 / 下一篇新聞