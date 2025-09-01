中區警區暑期打擊罪案　拘19人涉販毒盜竊等罪 (17:22)

警方指，為保護青少年、打擊毒品及濫藥等非法活動、以及警惕區內酒吧及商鋪不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士，警方於過去的暑假展開代號「匯流」的反罪惡行動。行動分多階段，中區警區除派出刑事單位人員外，亦邀請禁毒處義工於區內娛樂場所協助宣傳教育，提醒青少年消遣歡聚時保護自己，遠離毒品、免受引誘。行動期間，中區警區不定時查牌，呼籲區內酒吧加強檢查客人年齡，避免售賣或供應酒類商品予18歲以下人士，以保護青少年接觸酒精類飲品後，不勝酒力而被不法分子有機可乘。

警方在高風險的地點高姿態的巡邏及情報主導的執法行動，探員以情報主導的方式在中區警區偵破共16宗懷疑與毒品相關的案件，拘捕17男2女，介乎15至55歲，分別涉嫌「盜竊」、「藏有攻擊性武器」、「販毒」及「藏毒」等罪名。警員亦檢獲49粒懷疑含依托咪酯的電子煙彈、約400克的懷疑大麻及約100克懷疑可卡因等。

另外，港島總區交通部人員及中區警區反三合會行動組於花園道山頂纜車站採取聯合行動，加強交通管制措施。行動中，人員向有關的士司機發出傳票，並拖走涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》之的士至扣留中心作進一步檢驗。