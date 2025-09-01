麥當勞前工程顧問涉收勞力士以優待工程承辦商　三名被告不認罪准保釋候審 (16:33)

被告依次為凌滿堂（45歲，報稱項目工程經理）、周志權（48歲、報稱工程經理）、陳芊儒（30歲、報稱董事兼股東）。凌否認一項代理人接受利益罪，周與陳則同否認一項向代理人提供利益罪。

控方指，控方有23名證人，希望先安排審前覆核，之後用中文審訊，預計審期為8天。朱官聽罷雙方陳辭，決定先預留6天審期。

控罪指，首被告凌滿堂作為MHK Restaurants Limited的僱員，於2023年12月2日在香港，無合法權限或合理辯解而從另兩被告周志權及陳芊儒（前稱陳曼玲）接受一隻價值港幣8.38萬元的勞力士探險家型II名手表，作為凌對宏信裝修工程有限公司予以或曾經予以優待的誘因或報酬，或由於凌作出或曾作出上述行為而接受該利益。至於周和陳則被控於同日同地向凌提供涉案的勞力士手表，以對宏信裝修工程的優待誘因或報酬。