即時港聞

「深圳—香港—廣州」集群登《全球創新指數》榜首 (16:37)

世界知識產權組織今（1日）發布《全球創新指數》世界百強創新集群排行榜，連續五年蟬聯全球第二的「深圳—香港—廣州」集群今年榮登榜首，該集群合共提交11.7萬份國際際專利申請、發表19.3萬份科研期刊文章、風險資本交易量6916宗；排名第二和三的集群分別是「東京—橫濱」及「聖荷西—舊金山」。

世界知識產權組織今午發布《全球創新指數》世界百強創新集群排行榜，出席嘉賓包括國家知識產權局副局長張志成、科技部副部長陳家昌、財政司長陳茂波、創新及科技局長孫東、創新科技署長李國彬、立法會議員林健鋒及葛珮帆等。

過往的《全球創新指數》世界百強創新集群排行榜以專利申請和科研期刊文章數量兩大指標為參考，衡量全球各地不同城市群科技和創新能力；今年排行榜加入風投創投交易作為評估要素，反映一個地區創科創投活動的活躍度。

今年全球百強創新集群分布於33個經濟體，當中以中國佔最多，合共24個，美國及德國分別有22個和7個；科學論文發表量前三甲的集群分別是北京、「上海-蘇州」及「深圳-香港-廣州」集群，分別佔全球總量4%、2.5%及2.4%；通過產權組織《專利合作條約》提交的國際專利申請量，佔比最高的集群是「東京-橫濱」佔10.3%，其次是「深圳-香港-廣州」佔9%、首爾佔5.4%。世界知識產權組織表示，全球十大創新集群貢獻全球40%的專利申請量和35%風險資本交易量，科學論文發表量則佔16%。

世界知識產權組織經濟學與統計司首席經濟學家Carsten Fink表示，「深圳—香港—廣州」三地皆為集群作出貢獻，以香港為例，香港的貢獻反映在科研期刊文章數量的指標上，皆因香港是一個科研中心，並擁有多間世界頂尖大學。被問及政府應採取什麼政策或措施維持排名，Fink認為健康的創新生態系統在許多方面都依賴政府的重要投資，包括對科研系統及教育的投資，擁有監管良好的金融市場等。他又認為，要跟得上科技發展變化，人工智能（AI）是相當重要，因為AI可增強創新。

孫東：未來繼續強化基礎科研優勢

創新及科技局長孫東表示，「深圳—香港—廣州」集群榮登榜首充分體現大灣區卓越的創新能力已被全球高度認可，而發展創科是政府的施政重點，政府已推出「產學研1+計劃」等3個100億元計劃，香港三大創科園區及五大研發機構亦已逐漸形成一個新的創科體系，為香港下一步繼續更好地聚集全球創科資源和人才，提供重要平台。

他說，《全球創新指數》3項指標是全球高度重視的發展重點，政府未來會繼續增加專利的申請數量、強化基礎科研優勢，要有更多的科學文章發表、以及要有更多的風險投資，在香港發展更多初創企業，同時會繼續深化與粵港澳大灣區其他兄弟城市的緊密合作。

