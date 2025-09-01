中大交叉數學科學院首年取錄14人涵3名本地生　丘成桐：收生多寡視乎學生能力 (15:31)

丘成桐於今年2月稱，學院首個學年將招生約40名學生，包括10名本地生及30名非本地生。丘今日出席學院開學典禮後表示，一開始與清華大學求真書院招生時，共幾千人報名，能獲得口試資格只約400人；其後經再篩選後，達標者而到香港就讀的學生只有14人，包括3名本地生及11名非本地生。他續稱，未來招收多少學生需視乎申請者的表現，不認為招收能力差的學生是學院的責任，因反而會變相害了該名學生，或者拖累其他學生的學習進度，強調學生本地生及非本地生的比例非硬性規定，中大願意開放更多空間予香港學生，「但假如香港學生成績唔得，我哋亦無能為力」，認為學院需保持質素，不能用不同手法「寵壞」能力不強的學生。

丘成桐又說，香港在6年前曾發生暴動，加上香港學生在過去10至20年，均認為出國讀書是主要出路，令很多中學生對學習基礎科學的興趣減少；但事實上在全世界華人數學家中，香港有名的學者不少且佔相當重要席位，因此書院希望改變現時中學生對基礎科學的觀念，令他們積極參與其中，在10年內達到中國及國際數學界最尖端的領導地位，「重展香港雄風」。

學院的8年制課程涵蓋3年數學基礎訓練、兩年科研訓練及3年博士訓練，研究範圍包括基礎及應用數學、人工智能及大數據處理等。完成中大通識及全人教育畢業要求的學生，可獲頒授中大學士及博士學位。現年16歲、來自深圳的課程學生王厚元表示，以往對數理知識有興趣，2月得知書院招生後抱著「試一試」的心態報讀；加上父親在香港生活較多，令他感受很多本地文化，因此在香港讀書成為夢想。他又說，未來希望借課程知識，研究人工智能應用，例如自動駕駛，以貢獻社會。