即時港聞

涉改人臉辨識登記偽造值勤紀錄　承建商前助理總管求情稱因經濟問題犯案 (15:30)

一家商廈承建商的職員及建築工人涉嫌擅自更改工地人臉辨識登記，替工人「掃臉」以偽造值勤紀錄，詐騙工資共逾25萬元。其中5名被告早前認罪，案件今（1日）於西九龍裁判法院再提堂，另外3名被告共承認5項​​​​​​欺詐罪。辯方求情指，前助理總管工因經濟問題犯案。裁判官朱文瀚將前助理總管工的判刑押後至9月15日，以待索取背景報告；另將其餘7名被告的判刑押後至9月30日，以待索取社會服務令報告，被告續准保釋。

鄧宇程（44歲，實力工程有限公司前助理總管工）、陳天翰（43歲，實力工程前管工）；以及3名建築工人趙劍雲、蔡勇及麥志健（35至56歲），早前共承認6項欺詐罪。黎宇橋（前工地行政主任）今承認4項欺詐罪，兩名建築工人施國成和莊錦雄則各承認一項欺詐罪。

辯方求情指，鄧宇程因經濟問題犯案，辯方亦同意他是案中主謀。辯方續指，鄧及時認罪，被捕後與警方合作。黎宇橋的法律代表則指，黎在案中的角色輕微，他只是按鄧的指示去教其他人使用案中的系統。

案情指，實力工程於2021年6月獲委聘為尖沙嘴一個商廈建築項目的主承建商，建築工人須透過人臉辨識系統登記容貌以進入工地，並須在上下班時透過系統掃描臉部以登記值勤紀錄。

首被告鄧宇程於2022年12月至2023年1月，先後介紹趙、蔡、麥等6人到工地擔任雜工，次被告陳天翰則負責為各人在人臉辨識系統登記容貌。在鄧安排下，有關建築工人被通知毋須到工地工作，陳擅自更改該6名工人在人臉辨識系統內的登記紀錄，全部換上自己容貌，以偽造值勤紀錄。黎則按鄧的指示，教其他被告使用該系統。值勤紀錄顯示，6名工人分別在工地上班36至43天，後獲分判商發放共逾25萬元工資，最終轉交予鄧及陳。

