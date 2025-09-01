男警涉編造假口供訛稱報案人不追究案件　女事主因不黯中文曾簽「不追究」文件 (14:49)

控方開案陳辭指，被告黃耀聰（現年34歲，警員）2012年12月加入警隊，案發期間先後駐守旺角及深水埗警區刑事調查隊。

就著「偽造」罪，控方指稱，2022年1月27日，周姓報案人向警方報告一宗「以欺騙手段獲得財產」案件。同年11月初，周向被告說不想追究下去，但因事忙不能在短時間內到警署提供「不追究證人陳述書」，當時被告稱，會以周表示不追究的口頭承諾為基礎處理案件。被告其後向上級呈交簡報，虛稱周已作出「不追究證人陳述書」，並建議終止調查，警方終在同年11月14日終止調查。控方指出，相關案件檔案載有一份據稱由周簽署的「不追究證人陳述書」，但周實際上沒有簽署。

至於「藉公職作出不當行為」罪，控方指稱，被告於2023年1月6日至7月28日，在5宗「以欺騙手段獲得財產」案、3宗為「盜竊」案，以及一宗為「勒索」案中，向上級虛稱報案人不再追究案件。根據指控，在其中一宗「盜竊」案，不懂閱讀中文的報案人李雪梅前年5月應被告指示簽文件，之後被告向警方表示，李已簽署「不追究證人陳述書」，最終警方在同年7月終止調查案件。控方指，李實際上從沒決定不追究，李相信她應被告指示簽署的文件，是一份「不追究證人陳述書」。

就案件揭發經過，控方指，2023年8月，有警員發現其中一宗案件的檔案內，並沒有報案人的「不追究證人陳述書」，於是通知上司，最終警方在調查後揭發不同事件。同月，被告遭警方以「妨礙司法公正」罪拘捕。

巴基斯坦籍事主、報案稱遭勒索的「大皇」以烏爾都語供稱，曾以簡單英語跟警員錄口供，而他在涉案時段簽署的「不追究證人陳述書」，並不反映其意願。在辯方盤問下，他解釋當時之所以簽署「不追究證人陳述書」，可能是出於壓力，因為簽署其間遭勒索他的人來電。辯方另向他指出，被告曾到他家中，清楚解說「不追究證人陳述書」內容，並提及他曾把金錢轉賬到印度的銀行戶口，因此無法追查下去；「大皇」一概不同意。