明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

反恐第二案|陪審團今早開始退庭商議　至晚上仍未有結果　押後明續 (19:14)

《反恐條例》第二宗案件，8人於2020年初涉製造或策劃3次爆炸。8人否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪，案件經過第160天審訊，法官今日（1日）在高院向陪審團作最後引導，指陪審團是事實裁斷者，但是決定事實的基礎必須為證據，不能憑空猜想，亦不能將2019年社會事件的感受帶入裁決。法官完成引導後，9人陪審團於今早11時開始退庭商議；至晚上7時仍未有結果，押後明續。

被告依次為無業何卓為（案發時36歲，下同）、裝修工李嘉濱（25歲）、金融從業員吳子樂（27歲）、程序設計師張家俊（29歲）、文員楊怡斯（28歲）、入境處合約登記主任張琸淇（24歲）、浸大學生何培欣（23歲）及測量員周皓文（25歲）。

首7名被告同被控《反恐條例》下串謀犯對訂明標的之爆炸罪，以及屬交替的串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，涉及3次爆炸發生於2020年1月27日明愛醫院、2月2日羅湖港鐵站及3月8日將軍澳尚德停車場。李嘉濱另被控意圖妨礙司法公正罪，指他虛報住址，以免警方發現其居所的爆炸品。周皓文單獨被控企圖製造炸藥罪。

法官陳仲衡引導陪審團，簡述控辯雙方的理據，指控方針對首7名被告涉及串謀協議的證供，包括從被告手機內擷取的Tg大量信息、監視警員對被告的辨認，以及閉路電視片段拍攝到被告出入儲存炸藥的單位等，另指周皓文沒有參與串謀，但他家中有爆炸原材料，企圖製造炸藥；惟辯方質疑控方證供，提及單位內搜出炸藥是插贓嫁禍，部分被告在不情願下錄取口供。

相關字詞﹕法庭 反恐條例 編輯推介

上 / 下一篇新聞