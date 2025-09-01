反恐第二案|陪審團今早開始退庭商議　至晚上仍未有結果　押後明續 (19:14)

被告依次為無業何卓為（案發時36歲，下同）、裝修工李嘉濱（25歲）、金融從業員吳子樂（27歲）、程序設計師張家俊（29歲）、文員楊怡斯（28歲）、入境處合約登記主任張琸淇（24歲）、浸大學生何培欣（23歲）及測量員周皓文（25歲）。

首7名被告同被控《反恐條例》下串謀犯對訂明標的之爆炸罪，以及屬交替的串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，涉及3次爆炸發生於2020年1月27日明愛醫院、2月2日羅湖港鐵站及3月8日將軍澳尚德停車場。李嘉濱另被控意圖妨礙司法公正罪，指他虛報住址，以免警方發現其居所的爆炸品。周皓文單獨被控企圖製造炸藥罪。

法官陳仲衡引導陪審團，簡述控辯雙方的理據，指控方針對首7名被告涉及串謀協議的證供，包括從被告手機內擷取的Tg大量信息、監視警員對被告的辨認，以及閉路電視片段拍攝到被告出入儲存炸藥的單位等，另指周皓文沒有參與串謀，但他家中有爆炸原材料，企圖製造炸藥；惟辯方質疑控方證供，提及單位內搜出炸藥是插贓嫁禍，部分被告在不情願下錄取口供。