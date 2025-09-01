明報新聞網
即時港聞

將軍澳醫院兩醫生涉泄露病人資料被捕　院方稱動機待查、舉報應合法合規 (12:19)

將軍澳醫院一名顧問醫生及一名副顧問顧生涉嫌未經授權下，向第三方披露載有多位病人資料的內部文件，昨日（8月31日）以「有犯罪或不誠實意圖取用電腦」罪名被捕，現正被扣留調查。將軍澳醫院行政總監袁家兒今（1日）表示，今次屬個別事件，院方8月中接獲內部投訴，稱有病人機密資被泄露至媒體，院方及後展開調查，並報警及向醫委會報告，現時仍不確定被捕醫生泄露資料的動機為何，不排除任何可能性。警方指，犯案動機是調查的主要方向。至於事件所涉的手術操刀醫生以往是否曾涉醫療失誤，院方未有回應

被捕兩人分別為57歲及35歲，副顧問醫生被暫時停職，顧問醫生則在院方調查時表示要辭職。袁家兒表示，任何醫生均可閱覽病人資訊系統，惟他們須為病人的主要照顧團隊，或有需要使用相關資料，如作研究或臨牀教學，院方經檢視後，發現兩名被捕醫生不屬於此兩個獲授權的範疇。 

袁家兒：涉事病人個案已交死因庭跟進　稱主刀醫生以「個人失誤」形容不恰當

今次事件源於一名末期胰臟癌女病人今年2月在將軍澳醫院接受內窺鏡超聲波穿刺手術後離世，其兒子其後收到匿名電話及多封署名「有心人」信件，當中提供其母住院及其他病人多份詳細病歷，並對操刀醫生提出多項指控，病人兒子其後向無綫《東張西望》投訴。袁家兒說，該病人的個案已經內部並邀外部醫療專家審視，結果均認為屬「已知併發症」，個案交由死因庭繼續跟進；警方現正跟進病人死因，會撰寫死因報告並交予死因庭。

對於死者家屬接受《東張西望》訪問時曾播出與主刀醫生會面的錄音，袁家兒確認主刀醫生於會面中曾說是「個人失誤」，惟會面中另一顧問醫生已糾正事件屬已知併發症，又稱院方認為以「個人失誤」形容不恰當。 他亦指出，醫管局有機制檢視所有醫生手術的成效及表現，如有某一醫生的某類手術效果不理想，會按相關機制處理。至於涉事的操刀醫生以往是否曾涉醫療失誤，袁未有回應，僅重申會按機制審視醫生手術成效及表現。

至於事件是否反映醫管局系統監管有漏洞，袁家兒稱肯定今次屬個別事件，相信每位醫護都致力保障病人私隱及內部文件，又強調醫管局嚴格要求醫護遵守行為守則，對未經授權下翻看及泄露病人資料和內部文件予以譴責，認為嚴重損害醫患關係、嚴重破壞醫護人員的專業形象。他亦指出醫管局有既定舉報政策，讓醫護人員在良好意願下，舉報涉公眾利益、性質嚴重及不當的行為，惟要在合規合法情况下進行，今次事件中，院方未有收到任何經任何正式渠道的舉報。

 

將軍澳醫院 醫管局

