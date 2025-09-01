P牌督察駕車衝燈傷途人　判240小時社會服務令 (11:15)

警務處公共關係部回覆查詢指，涉事警員現被安排停職，警方尊重法庭判決，並會於司法程序完成後按程序作出跟進。

辯方今早透露，被告姚新燊（30歲）曾任職東九龍總區刑事總部，近九成上司撰寫信件支持被告，包括總督察、總警司和高級督察等，可見他在警隊工作表現卓越。辯方形容，被告並非為了逃避責任而求情，盼法庭明白他的悔意，「希望法庭認真考慮社會服務令係呢個特殊情况下，係合適判刑」。

辯方進一步求情指，被告抱持強烈責任感，從小勤力自律，一直努力奮鬥，本案對他是相當大的挫敗，恐怕招致毁滅性刑罰。辯方稱，危駕罪關乎司機駕車方式遠遜於合格謹慎的水平，而被告當時並非刻意衝紅燈，只是無心之失。辯方又指，被告至今還押候判一個月，已承受沉重教訓，並對社會大眾構成一定阻嚇作用，盼法官考慮他的誠懇和悔意。

法官黃國輝先講述被告的個人背景，他2018年從大學畢業，2019年加入警隊，任職5年間獲指揮官嘉許約40次；他以往無刑事和交通定罪紀錄，獲感化官建議判社服令。法官認為，本案嚴重性比同類型案件輕微，例如事發時車流量較少，被告沒有直接撞到傷者，而是車頭撞到的士，使的士失控衝前，間接撞傷途人。此外，被告以時速20至30公里行車，比案例中的50公里車速為輕。

法官形容被告的社服令報告內容「非常之良好」，亦流露極大悔意。法官稱，雖然本案經審訊後定罪，但辯方對於控方證供無爭議，控方依賴舉證的「車cam」片段來自被告的車輛，辯方僅爭議法律上的危駕定義。法官考慮所有因素和案例後表示，社服令是合適刑罰，遂判被告履行最長時數的社服令，即240小時。被告聞判掩面拭淚，有親友情緒激動相擁而泣。