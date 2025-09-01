安博官小開學仍未竣工　家長稱對學校管理有信心　蔡若蓮：已評估不影響師生安全 (11:00)

本報記者上周二（26日）到安博視察，發現校舍多處工程未完成。記者今早再到校外觀察，校園部分地方依舊有綠色防護網圍封或築起棚架，校園大閘、部分園藝工程亦未完成。前沙田官立小學副校長、首任安博官立小學校長陳國強現身於校內迎接家長及學生，他表示校園已完成開學部分，包括學生會使用的設施，又說校園範圍大，雖部分校園外觀的美化工程未完成，但均不涉及安全問題，工程人員將會在指定位置出入，學生亦會在安全、指定的課室學習。

現居於馬鞍山的文小姐表示，就讀小三的兒子原本就讀香港培正小學，今年獲告知在附近屋苑會收樓，故決定轉校，認為「（兒子）愈細個轉校愈好」，對其適應校園生活有幫助。她透露，現時小三全級只有3個學生，較原先學校39個少。被問到會否擔心兒子社交能力受影響，她表示兒子較外向，可認識小一至小四的同學；加上隨附近居民陸續收樓，相信學生人數會愈來愈多。兒子周同學表示，新校園較原本課室漂亮，即使校園有工程未完成都不擔心影響上課質素，「因為只係得3個人，都專心到」。

有家長稱安博官小位置偏僻 盼有校巴接載

就讀小四的林同學則稱，現時班級約6人，家長林太表示，不擔心學生人數少會影響女兒學習，「可能老師仲照顧得好啲」，認為會頗滿意校園完工之後的狀況。

現居於觀塘的丘小姐今早遲約10分鐘到校，她形容學校位置偏僻、「好唔方便」，需由觀塘坐巴士到安達邨再徒步上學，過程約1小時，希望政府提高巴士班次，或學校提供校巴接載服務。家長朱先生稱，未來兩、三個月將入伙附近屋苑，形容校園配套好。他又說，雖部分工程仍未竣工，但對校方管理有信心，相信「佢哋（校方）會搞掂」，不擔心校園有安全隱憂。現居於觀塘安達邨的家長伍小姐則表示，雖工程期間校舍內有灰塵，但知道校內設空氣過濾系統，「都會放心少少」。對於工程，但「好相信香港嘅管治能力，佢（校方）話得應該都會得」。

蔡若蓮：續打擊「借殼辦學」

另外，教育局長蔡若蓮於開學日到訪大埔舊墟公立學校。她指當局續打擊「借殼辦學」並密切留意情况，目前「有問題的學校我們都已經處理了」，亦已要求懷疑違規的學校解釋和提交報告，重申之後會有名冊讓外界核查承諾會合法合規辦學的私立學校。

她亦表示當局非常關注精神健康問題，會想方設法幫助學生，提醒學生注意休息和多放鬆，同時鍛鍊「抗逆」能力。她認為面對社會急劇的轉變，學生和社會面對精神健康問題越來越複雜 當局會繼續與不同專業一起努力，提升師生精神健康。