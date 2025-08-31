明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

將軍澳醫院報警　有醫生涉嫌未經授權閱覽及洩露病人個案 (22:09)

醫管局公布，將軍澳醫院一宗員工涉嫌違規違法，未經授權閱覽及洩露病人資料的個案。院方指在調查後證實有員工未經授權閱覽一位病人個人資料(包括住址及電話)後，並懷疑將列有其他病人資料的內部文件，未經授權不恰當地洩露予第三方。院方指高度重視事件，立即將個案通報個人資料私隱專員公署。院方指由於事件可能涉及刑事成分及違反專業操守，院方亦已報警及向醫務委員會報告事件，並將全力配合相關機構的調查。

醫院管理局指，一向非常重視員工的專業操守，嚴格要求員工必須遵循行為守則，以保障病人權益和堅守專業誠信，維護公眾對醫療專業的信任。

將軍澳醫院發言人強調，醫療病歴關係個人私隱，員工因職位身份而獲授權使用醫管局臨床醫療管理系統，只可作核准用途使用，指除非事先獲得批准，否則不可隨意閱覽病人個人資料。院方又指，在任何情況下，員工不應藉著這些資料或紀錄獲取個人利益、侵犯他人權益或作任何未經許可個人目的用途。院方指不會容忍任何員工未經授權為非臨床需要閱覽病人個人資料，甚至不恰當地將病人資料洩露予第三方。

院方強調，有關行為嚴重破壞醫護人員專業誠信及損害醫患關係，更可能涉及違法行為和違反專業操守，一旦經調查後發現違規違法行為，必定嚴肅跟進。

個人資料私隱專員公署指，公署於8月13 日收到相關機構的資料外洩事故通報，公署已根據既定程序就事件展開循規審查。
 

相關字詞﹕將軍澳醫院 私隱 編輯推介

上 / 下一篇新聞