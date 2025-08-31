將軍澳醫院報警　有醫生涉嫌未經授權閱覽及洩露病人個案 (22:09)

醫管局公布，將軍澳醫院一宗員工涉嫌違規違法，未經授權閱覽及洩露病人資料的個案。院方指在調查後證實有員工未經授權閱覽一位病人個人資料(包括住址及電話)後，並懷疑將列有其他病人資料的內部文件，未經授權不恰當地洩露予第三方。院方指高度重視事件，立即將個案通報個人資料私隱專員公署。院方指由於事件可能涉及刑事成分及違反專業操守，院方亦已報警及向醫務委員會報告事件，並將全力配合相關機構的調查。



醫院管理局指，一向非常重視員工的專業操守，嚴格要求員工必須遵循行為守則，以保障病人權益和堅守專業誠信，維護公眾對醫療專業的信任。



將軍澳醫院發言人強調，醫療病歴關係個人私隱，員工因職位身份而獲授權使用醫管局臨床醫療管理系統，只可作核准用途使用，指除非事先獲得批准，否則不可隨意閱覽病人個人資料。院方又指，在任何情況下，員工不應藉著這些資料或紀錄獲取個人利益、侵犯他人權益或作任何未經許可個人目的用途。院方指不會容忍任何員工未經授權為非臨床需要閱覽病人個人資料，甚至不恰當地將病人資料洩露予第三方。