調查發現逾兩成學生感抑鬱焦慮　約三成有學業拖延行為 (18:54)

調查於2024年11月至今年3月期間進行，共1802位中學生受訪，調查涵蓋學生的幸福感、精神健康狀况、生活滿意度及學業拖延情况。結果顯示，約26%受訪學生有中度至非常嚴重程度抑鬱，最常見抑鬱徵狀為「沒有甚麼好事情是我可以期待的」；22%學生有中度至非常嚴重程度焦慮，徵狀多數與身體警號有關，最常見為「好像快要暈倒」、「我感到恐懼」。至於壓力方面，達中度至非常嚴重程度學生佔20%，較去年增2.9%，最常見的壓力徵狀為「我為小事而煩惱」、「我對很多事情感到有壓力」。

調查亦發現，受訪學生整體幸福感平均分為2.9分（滿分為5分），屬一般水平，當中男生幸福感高於女生；達高水平幸福感的學生（33.6%）較去年升7.3%。學生最不滿的生活範疇為「時間管理」（40.7%）、其次是「學業」（36%）、 「公開考試」（33.6%）；而最滿意的為「家庭關係」（51.8%），其後的是「身體狀况」（46.9%）及 「人際關係」（43.1%）。

港大精神醫學系名譽臨牀教授黃德興說，拖延行為有時反映學生在面對壓力或情緒困難時的逃避傾向，呼籲社會各界攜手作出多元支援，協助學生有效管理並克服學業拖延問題。愛羣社會服務處臨牀心理學家紀正楠建議，青少年可嘗試將任務拆分為小目標並逐步完成，配合適度自我獎勵；家長宜以身作則，展現良好的時間管理與專注習慣，同時以肯定取代責難。

愛羣社會服務處助理總幹事盤鳳愛則建議學校以過程性評估取代「一試定生死」的考試模式，重視「學習過程」而非僅僅是「最終結果」，亦要教導學生如何面對失敗及接納不完美。