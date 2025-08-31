明報新聞網
即時港聞

警暑期掃毒拘418人　檢依托咪酯數量顯著上升 (16:51)

警方毒品調查科聯同各總區於過去7星期在全港展開代號為「捍衛者」的打擊毒品行動，針對暑假期間涉及毒品的犯罪進行大規模執法，拘捕418人，其中包括17名男女童，檢獲超過1.7億元毒品，當中檢獲含有「依托咪酯」毒品數量較去年同期同類型行動中顯著上升。

警方於7月13日至8月30日展開大規模打擊毒品行動，破獲303宗毒品案，拘捕328男90女，年齡由13至73歲，其中包括11男童6女童，涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「經營毒窟」及「管有第一部毒藥」等。部分被捕人已被落案起訴。行動中，檢獲115公斤可卡因、110公斤大麻、4.9公升液態依托咪酯、約2700粒依托咪酯煙彈、海洛英、氯胺酮及冰毒等。

警方高度關注青少年涉及毒品犯罪的情况，調查顯示，有毒販以微薄報酬利誘青少年參與運毒及銷售，企圖將法律責任轉嫁青少年。其中一名13歲男童涉嫌被利誘販運4粒依托咪酯煙彈，另一14歲女童亦販運180克氯胺酮、150克可卡因及80克冰毒。

毒品調查科將繼續積極推行「禁毒領袖學院」及「禁毒活動劇場」等多元化宣傳教育項目，向青少年灌輸正確的禁毒知識及價值觀。呼籲青少年時刻保持警覺，堅決拒絕毒品誘惑，切勿因一時之利而以身試法。家長則應多關心子女的社交圈子及日常動向，防止不法分子趁機誘騙年輕人參與非法活動。市民如發現任何毒品活動，請立即致電警方的毒品舉報熱線2527 1234或「依托咪酯」舉報熱線6629 2966。

警方將持續採取情報主導的執法行動，於聖誕節、農曆新年及復活節等長假期加強執法，全面打擊毒品罪行。警方亦將繼續貫徹執法與教育並重的策略，與社會各界攜手合作保護青少年，共建無毒社區。

 

 

