即時港聞

文華東方酒店8萬元晚餐約會　「借尿遁」被捕男子獲准保釋候查 (15:08)

中環文華東方酒店中菜廳「8萬元晚餐」約會「借尿遁」事件，警方經調查後，周五（29日）在將軍澳拘捕一名23歲姓黃男子，涉嫌以欺騙手段取得財產罪，被帶署扣查。黃已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

消息稱，被捕姓黃男子曾任政黨將軍澳選區的社區主任，他於19歲時以假身分相約兩名女網友到酒店，並假扮是男網友的朋友到場，再以不同藉口強迫兩名女網友發生性行為。2023年9月，黃被裁定以威脅手段促致他人作非法的性行為等3罪成立，被判監兩年9個月。相信他剛出獄再次犯案。

周四（28日）晚上10時許，一名女子報案，指相約一名在網上相識的男子到中環干諾道中一間酒店用膳，用膳後該男子藉詞往洗手間，一去不返，女事主發現他早已離開酒店，且未有支付合共8萬元帳單，最終需自行埋單，懷疑受騙。警方接報到場，女事主表示毋須警方進一步協助，案件列作「求警協助」。女事主翌日（29日）再次到中區警區報案，案件由中區警區刑事調查隊第五隊跟進。警方同日晚上在將軍澳拘捕23歲姓黃男子，並檢獲他犯案時所穿衣物。

據悉，31歲陳姓女事主早前在Telegram結識自稱為律師的男子，周四相約到文華東方酒店25樓中菜廳約會，其間有飲酒，男子藉詞往洗手間，疑「借尿遁」，陳最終自行付帳。網上流傳一張8月28日的收據，顯示兩人晚飯套餐收費4776元，一支Krug Clos d'Ambonnay 2002法國出產頂級黑鑽香檳價值71,800元，連茶錢及加一服務費，帳單合共逾8.4萬元，但未能證實該單據是否涉事。

相關字詞﹕編輯推介 約會 文華東方 詐騙

