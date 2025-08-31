發展局多項活動慶東江水供港60年　逾百學生及工程師北上參觀水利建設 (16:04)

其中7月底舉行的參訪團有120名香港中學生、工程系大專生、青年工程師、工程業界及相關政府部門代表組成，到訪地點包括位於鄭州及北京的「南水北調」中線工程設施、河南博物院、安陽殷墟博物館等；中學生團員亦在北京與當地中學生互動交流。水務署總工程師（香港及離島區）連登泰說，參訪團的目標是讓年輕一代及工程業界親身體會國家水利建設的成就，更深入了解國家的歷史文化和科技發展，期望加強年輕一代的愛國情懷，以及業界作為「國家未來建設者」的使命感。

有份參加的中學生分享說，最難忘湖北導遊講解了許多關於水域文化的知識，行程亦讓她「驚嘆於中華民族的智慧，更見證了國家現代科技突飛猛進」。另一隨團大學生則指參觀「南水北調」中線工程設施，讓他體會到平日喝的東江水是「承載着歷史、技術及國家對香港關愛的涓涓長流」。

另外，由香港理大及廣東工業大學聯合策劃的東深供水工程舞台劇《青春印豐碑》於7月9日至10日在理大演出，主要講述60年代內地大學生響應國家號召，投身東深供水工程建設的故事，吸引逾千人觀看。