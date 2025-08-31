明報新聞網
即時港聞

發展局多項活動慶東江水供港60年　逾百學生及工程師北上參觀水利建設 (16:04)

今年是東江供水60年，發展局長甯漢豪今（31日）於網誌表示，局方和水務署由去年9月至今年7月底，以「一脈相連　飲水思源」為主題，聯同多個團體推出16項活動及節目，期望讓市民深入了解東江水供港的歷史及意義。活動包括有為期5日的參訪團考察國家重點水利建設、文化歷史及科技地標，以及由香港理工大學及廣東工業大學聯合策劃的東深供水工程主題舞台劇。甯漢豪亦表示，當局將會推出更多慶祝活動，包括標誌創作比賽、划艇比賽、同樂日及出版紀念書籍等。

其中7月底舉行的參訪團有120名香港中學生、工程系大專生、青年工程師、工程業界及相關政府部門代表組成，到訪地點包括位於鄭州及北京的「南水北調」中線工程設施、河南博物院、安陽殷墟博物館等；中學生團員亦在北京與當地中學生互動交流。水務署總工程師（香港及離島區）連登泰說，參訪團的目標是讓年輕一代及工程業界親身體會國家水利建設的成就，更深入了解國家的歷史文化和科技發展，期望加強年輕一代的愛國情懷，以及業界作為「國家未來建設者」的使命感。

有份參加的中學生分享說，最難忘湖北導遊講解了許多關於水域文化的知識，行程亦讓她「驚嘆於中華民族的智慧，更見證了國家現代科技突飛猛進」。另一隨團大學生則指參觀「南水北調」中線工程設施，讓他體會到平日喝的東江水是「承載着歷史、技術及國家對香港關愛的涓涓長流」。

另外，由香港理大及廣東工業大學聯合策劃的東深供水工程舞台劇《青春印豐碑》於7月9日至10日在理大演出，主要講述60年代內地大學生響應國家號召，投身東深供水工程建設的故事，吸引逾千人觀看。

相關字詞﹕甯漢豪 東江水 水務署 發展局 編輯推介

