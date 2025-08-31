明報新聞網
即時港聞

168名學生獲兒科醫學會獎學金　13歲球手克服殘疾於日本高爾夫球賽奪冠 (15:10)

由香港兒科醫學會、鵬程慈善基金及香港小童群益會合辦的「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2025」今日（31日）於尖沙咀美華麗酒店舉行頒獎典禮，表揚本港在逆境中力爭上游的兒童及青少年。今年共有168名兒童及青少年獲獎，其中20名「卓越成就獎學金」得獎者每人獲2萬元，其餘148名「潛力發展獎學金」得獎者則各獲1.5萬元，用以支援學習或追求夢想。

其中13歲的馬皓軒天生缺少左手掌骨，但自幼熱愛高爾夫球。他為克服握桿的困難，在父母和教練支持下持續訓練，終在去年的日本殘疾人公開賽（臂障組）奪得冠軍；今年更成為本港首位參與中學校際高爾夫球比賽的殘疾球手。他表示，除週未會進行訓練外，平日放學後亦堅持練習，透過調整握桿姿勢及使用不同球具，逐步克服身體的限制。他透露會將部分獎學金撥作支援「牽手同行協會」協會運作，幫助同路人，並期望透過自身經歷鼓勵其他孩子不要放棄追逐夢想我會。

另一位得獎者、16歲的陳藝丹自幼患有自閉症譜系障礙及特殊學習需要，但憑自律精神在音樂上屢獲佳績。她花多年時間克服閱讀琴譜的困難，考獲英國皇家音樂學院八級小提琴演奏資格，並在校際及國際比賽中屢獲獎項。她亦積極投身義工服務，現為女童軍副隊長。她表示，獎學金將用於提升音樂技藝及備戰文憑試，並勉勵同齡人遇到困難時不要輕言放棄。

教育局長蔡若蓮致辭時形容，得獎學生用生命書寫逆境自強的奇蹟，每位同學都是她心中的英雄。她分享，有同學長年面對病痛仍勤奮學習；有來自基層或單親家庭的學生在校內外展現出色領導才能；亦有人歷經多次手術仍堅持發展興趣並積極參與義工服務。她感謝醫學界、教育界及社福界攜手合作舉辦計劃，為年輕人提供舞台，並強調教育局會繼續加強融合教育及經濟支援，讓所有學生在公平環境中成長。

