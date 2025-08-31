姚柏良倡政府支援旅遊業界以科技升級轉型　建議利用文化藝術節目等吸旅客 (13:41)

姚柏良表示，8月入境旅客數字人次已突破今年1月的474萬人次創下新高，料有機會突破單月500萬人次；而暑假兩個月（7-8月）有約960萬人次入境旅客，相比去年同期增長約14%至15%。惟姚亦表示，相比起疫前的入境旅客數字，本港旅遊經濟仍未完全復蘇，他引述2018年上半年商務過夜旅客數據，稱2025年上半年僅達2018年同期的76%，建議政府應推出更多獎勵計劃吸引展商在港參展。

政府近年推動「夜經濟」，姚柏良認為「夜經濟肯定要繼續推動嘅」，稱若餐飲業無夜市，難以單靠午市生存，故認為於夜晚舉行演出及賽事「搞旺咗個場」的話，便能帶動人流消費，食肆自然可增加人手延長營業時間，調整經營模式。他亦盼望啟德體育園為的客流可再延伸，期望打造「九龍城文物徑」，利用古蹟文物等特色吸引旅客，「入場睇（啟德體育園賽事）之前行吓九龍城寨先，行吓九龍城嗰啲文物徑先啦， 跟住可能喺嗰度食個海南雞飯，食個泰國菜，跟住先至入去場館」；或可到附近的九龍城、新蒲崗等，冀藉此留住旅客，引流到其他地方消費。

第十五屆全運會將於11月起舉行，有指香港承辦的項目對全國而言非熱門運動，姚柏良認為是次賽事在促進旅遊及經濟角度而言是新嘗試，需要「實踐去檢驗真理」，又相信整體而言可對大灣區的形象作很好的宣傳，能吸引其他省市旅客多到訪大灣區。

另外，政府將改革「M」品牌計劃撥款安排，姚對改革方向表示支持，認為推動國際賽事在港舉辦可帶動本地經濟。