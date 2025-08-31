明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

姚柏良倡政府支援旅遊業界以科技升級轉型　建議利用文化藝術節目等吸旅客 (13:41)

旅遊界立法會議員姚柏良今（31日）於無綫節目《講清講楚》表示，希望政府將會繼續推動「夜經濟」，以盛事「搞旺個場」，引流市民及旅客到不同地方消費。他亦說，旅客的消費模式轉換，形容旅遊「復蘇最後呢一兩里路」較艱難，認為旅遊業發展要走電子化、智慧化的路，促政府支援業界利用新科技升級轉型，又稱現今已難用傳統消費購物模式刺激消費，建議可以劇目公演及及文化藝術節目等吸客。 

姚柏良表示，8月入境旅客數字人次已突破今年1月的474萬人次創下新高，料有機會突破單月500萬人次；而暑假兩個月（7-8月）有約960萬人次入境旅客，相比去年同期增長約14%至15%。惟姚亦表示，相比起疫前的入境旅客數字，本港旅遊經濟仍未完全復蘇，他引述2018年上半年商務過夜旅客數據，稱2025年上半年僅達2018年同期的76%，建議政府應推出更多獎勵計劃吸引展商在港參展。

政府近年推動「夜經濟」，姚柏良認為「夜經濟肯定要繼續推動嘅」，稱若餐飲業無夜市，難以單靠午市生存，故認為於夜晚舉行演出及賽事「搞旺咗個場」的話，便能帶動人流消費，食肆自然可增加人手延長營業時間，調整經營模式。他亦盼望啟德體育園為的客流可再延伸，期望打造「九龍城文物徑」，利用古蹟文物等特色吸引旅客，「入場睇（啟德體育園賽事）之前行吓九龍城寨先，行吓九龍城嗰啲文物徑先啦， 跟住可能喺嗰度食個海南雞飯，食個泰國菜，跟住先至入去場館」；或可到附近的九龍城、新蒲崗等，冀藉此留住旅客，引流到其他地方消費。

第十五屆全運會將於11月起舉行，有指香港承辦的項目對全國而言非熱門運動，姚柏良認為是次賽事在促進旅遊及經濟角度而言是新嘗試，需要「實踐去檢驗真理」，又相信整體而言可對大灣區的形象作很好的宣傳，能吸引其他省市旅客多到訪大灣區。

另外，政府將改革「M」品牌計劃撥款安排，姚對改革方向表示支持，認為推動國際賽事在港舉辦可帶動本地經濟。

相關字詞﹕旅遊 姚柏良 夜經濟

上 / 下一篇新聞