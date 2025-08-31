政府向世界知識產權組織數據庫分享裁判文書　陳茂波：助增強在港研發及投資信心 (11:50)

陳茂波表示，港府多年來將創科發展放在戰略核心位置，以「教育、科技、人才、投資」的方式推進創新科技的軟硬件建設，他認為此發展模式在過去數年取得顯著成效，並逐漸發展為結合金融、創科及知識產權優勢的國際創新樞紐，而WIPO在港舉行的活動正是例證。

WIPO明午將發布《全球創新指數》世界百強創新集群排行榜，以專利申請和科研期刊文章數量兩大指標為參考，衡量全球各地不同城市群科技和創新能力，今年則新加入「風投創投交易」作為評估要素。陳茂波指，「深圳—香港—廣州」集群過去連續5年都蟬聯全球第二，有信心今年的排名會更亮眼。

陳茂波又表示，經過多年努力，香港成為創新科技的產出和加速成長地，亦為全球創新資源提供價值創造，「讓技術可轉化、讓創新可交易、讓投資受保障」，同時匯聚人才、資金與企業。他指出，去年本地初創企業數量達4700間的歷史新高，按年增長1成，認為展現出「香港創科生態的蓬勃生機」。他稱未來將進一步發揮一國兩制的獨特優勢，與粵港澳大灣區兄弟城市深化合作，強化國際創新樞紐功能。