明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府向世界知識產權組織數據庫分享裁判文書　陳茂波：助增強在港研發及投資信心 (11:50)

特區政府明日（9月1日）早上將與世界知識產權組織（WIPO）簽訂合作備忘錄，將香港司法機構在知識產權領域中具指導性的判決，分享到WIPO轄下的「WIPO Lex裁判文書」數據庫。財政司長陳茂波今（31日）於網誌表示，香港參與數據庫，將讓法律界、知識產權擁有人、創科界、學者和研究機構等更清楚理解香港相關的法律保障制度，增強他們利用香港從事研發和相關投資的信心。

陳茂波表示，港府多年來將創科發展放在戰略核心位置，以「教育、科技、人才、投資」的方式推進創新科技的軟硬件建設，他認為此發展模式在過去數年取得顯著成效，並逐漸發展為結合金融、創科及知識產權優勢的國際創新樞紐，而WIPO在港舉行的活動正是例證。

WIPO明午將發布《全球創新指數》世界百強創新集群排行榜，以專利申請和科研期刊文章數量兩大指標為參考，衡量全球各地不同城市群科技和創新能力，今年則新加入「風投創投交易」作為評估要素。陳茂波指，「深圳—香港—廣州」集群過去連續5年都蟬聯全球第二，有信心今年的排名會更亮眼。

陳茂波又表示，經過多年努力，香港成為創新科技的產出和加速成長地，亦為全球創新資源提供價值創造，「讓技術可轉化、讓創新可交易、讓投資受保障」，同時匯聚人才、資金與企業。他指出，去年本地初創企業數量達4700間的歷史新高，按年增長1成，認為展現出「香港創科生態的蓬勃生機」。他稱未來將進一步發揮一國兩制的獨特優勢，與粵港澳大灣區兄弟城市深化合作，強化國際創新樞紐功能。

相關字詞﹕陳茂波 知識產權 編輯推介

上 / 下一篇新聞