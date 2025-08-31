明報新聞網
劉麥嘉軒：積金易規模效益比預期大　預料行政費可再下降 (10:21)

「積金易」平台去年中啟用，積金局主席劉麥嘉軒今（31日）發表網誌，稱平台過去一年多的運作，顯著提升處理強積金計劃行政工作的效率，規模效益比預期大，預料行政費會由原先估計下降41%至55%，進一步下降至最新估計達57%至65%；若以現時1元行政費為例，將來可降至0.35元，比原先估計的0.45元更低。

現時已有8個受託人共15個強積金計劃先後加入積金易平台，經由平台處理的行政指示已突破100萬宗，當中超過六成指示是用戶透過電子方式提交。劉麥嘉軒稱上台工作已進入最後階段，4個最大規模的強積金受託人將在9月起相繼加入，涉及750萬個強積金帳戶，她強調會謹慎安排有關工作。

劉麥嘉軒又指出，過去一年多，積金易的減費成效日漸顯著，已有10個強積金計劃、共110個強積金基金要減行政費；當所有強積金計劃加入平台後，全部378個基金中，近八成半、即236個基金的行政費須降至不高於積金易目前37點子（0.37%）的收費水平。

另外，對於專為建造及飲食業散工而設的「強積金行業計劃」，劉麥嘉軒引述工會及商會擔心建造及飲食業工友和僱主對數碼系統的接觸較少，為回應業界訴求，積金局將預留更多時間部署，並會預早為僱主及工友註冊、舉辦簡介及試用會，亦會透過外展活動走訪工作場所協助註冊。 她亦稱，會爭取行業計劃盡快上台，在與有關工會、商會及其他持分者深入磋商後，適時公布具體上台時間。

