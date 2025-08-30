明報新聞網
即時港聞

路政署：北都公路完成優化走線 明年第三季完成新田段環評 (18:14)

路政署今日（30日）表示，已完成優化整條全長約24公里的北都公路走線，目標明年第三季完成公路新田段的環境影響評估，2027年第二季完成新田段的刊憲程序，以具備技術條件為下一階段設計及建造工作招標，配合新田科技城及牛潭尾一帶的發展。

署方指，團隊正積極探討不同方案降低工程造價，包括應用先進科技及建造技術、檢視設計標準與要求，以及採用更符合成本效益設計，例如以配備智慧實時交通燈號調節系統的路口取代傳統多層式的交匯處。

署方稱，團隊亦正全速推展交通及環境影響評估等工作，包括利用小型無人機進行大規模交通及樹木調查，結合運用人工智能的識別系統分析航拍影片等，以科技減省人手並提升工作效率。

民建聯新界北立法會議員劉國勳今日在facebook指，早前與路政署長及其團隊會面，就北都公路項目交流，據他了解北都公路預計明年會有初步設計。

劉國勳稱，他已建議延伸公路東西端，東面接駁沙頭角口岸，西面連接洪水橋未來車站，署方在會上回應表示同意建議，會考慮延伸北都公路或建議其他道路改善工程，北都公路連接沙頭角一帶及沙頭角公路的相關改善及擴闊設計﹐以及天水圍連接洪水橋一帶及未來洪水橋車站的道路設計，將會一併納研究。

北都公路全長約24公里，由西至東分別為天水圍段、新田段、古洞段，及新界北新市鎮段，貫穿北都東面及西面。

