樹仁大學辦胡鴻烈追思會　陳國基出席致辭　胡懷中宣布擴建「胡鴻烈鍾期榮校園」念父母辦學精神 (18:04)

陳國基形容，胡鴻烈夫婦原可在法律界繼續發展，過上優裕生活，卻毅然放棄選擇投身教育，以理想和抱負創立樹仁，在升學機會有限的時候，為年輕人打開新大門，推動本港高等教育的普及化與多元化。他憶述，求學時曾親身感受到胡氏伉儷對學生的關懷，兩人經常穿梭校園，與師生親切交流，形容當時受益匪淺。

陳國基又形容，胡鴻烈對教育的堅持及使命感，為樹仁注入了生命，並將無數的幼苗悉心栽培成社會棟樑，體現「十年樹木，百年樹人」的精神。他強調，仁大不僅是一所大學，更是一份以生命影響生命、堅守理想的教育情懷，值得後輩銘記與傳承。陳國基代表特區政府對胡鴻烈的家人致以最誠摯的慰問。

胡懷中表示，父母一生奉行儒家自強不息、兼善天下的信念，二人生活儉樸，卻將積蓄全數投放於教育事業，後半生更與仁大發展相緊扣，成就一段傳奇辦學史。他又透露，校董會已決定於寶馬山擴建新校舍，並命名為「胡鴻烈鍾期榮校園」，以永誌二人的教育精神。

胡耀蘇說，1971年時香港高等教育名額極為不足，僅有2%中學畢業生能升讀大學，且學界忽視人格與品德教育，因此父母創辦樹仁書院，其間堅持「全人教育」，注重學生品學兼優，並以人格培育為根本。他強調，校方在未來會繼續在新時代中堅守「品德教育」的核心。