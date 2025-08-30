警方搗兩毒品倉拘兩人　檢市值逾2000萬元氯胺酮 (16:10)

毒品調查科行動組3D隊偵緝督察吳嘉煒表示，探員昨午（29日）在葵涌的一工廈劏房單位外，截停搜查一名形迹可疑男子，並將他押回步出的單位搜查，在劏房內搜獲60包、各重約250克K仔，遂以「販運危險藥物」罪拘捕該男子。

探員經過深入調查，在附近工廈截停搜查另一名男子，並於其管有的劏房單位內，再搜獲118包同樣各重約250克的K仔，該名男子同因涉嫌「販運危險藥物」被捕。

兩名同姓王的無業本地男子，分別23歲及30歲，稍後將各被暫控一項「販運危險藥物」罪，下周一（9月1日）在西九龍裁判法院提堂。

警方初步調查相信，有人受販毒集團金錢利誘，被招攬成為其毒品倉管及派送人員。據了解，兩被捕男子互相認識，為朋友關係，相信收取數千元報酬管理毒品倉。

吳續指，警方留意到販毒集團選擇將毒品藏匿於較隱蔽的劏房單位中，相信想藉此掩人耳目，圖增加警方執法難度，警隊毒品調查科將繼續以情報主導方式，打擊一切販毒活動。警方亦藉此提醒市民，販毒是一項極嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。