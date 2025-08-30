李家超到筲箕灣視察與居民交流　了解長者日常生活及需要 (14:19)

油麻地廣東道金華大廈近日發生倫常命案，李家超表示對案生發生非常難過，會盡量提供協助予涉事家人。他又說，每人都有不同問題及壓力，包括工作和財務，有需要人士要有尋求幫助的心，向身邊親友或政府提出；市民亦應與有需要人士多聊天，讓他們知道有人關心。他又說，總有很多解決方法應付壓力，「香港經歷咁多年，見嘅亦都有大風大浪嘅時候，整個香港都過渡到，所以每個人都會過渡到」。

上月政府在觀塘及沙田區推出試行計劃，由房署提供長者住戶資料，與社署長者服務使用者資料作比對，識別高風險獨老和雙老住戶等，再委託關愛隊接觸及探訪。李家超說，至今關愛隊已在兩地區探訪3000戶及轉介300個案；此外，政府於上月推出的另一試點計劃，要求醫管局在有高風險照顧者入院時，通知社署安排人員主動接觸有關被照顧者，按需要提供緊急支援，李家超指，過程中發現130宗個案，其中兩宗需提供緊急支援服務。

李家超續指，社署今年4月起，政府已透過450隊關愛隊接觸了2.79萬人，轉介了超過900個案予社會福利單位跟進，其中東區35隊關愛隊已接觸超過1400人。他對關愛隊的工作表示肯定，認為關愛隊由成立首日就不斷進步，市民對關愛隊的服務亦讚不絕口，其中有人感謝關愛隊工作時緊握其手不放，以眼神令他知道，可從關愛隊中獲得關心，「我覺得𠵱個係最真實、關愛隊做得好唔好嘅證據」。

今年為抗戰勝利80周年，李家超又宣布，將帶領與受邀人士組成的代表團，前往北京出席下月3日舉行的抗日及反法西斯戰爭勝利80周年閱兵儀式。他形容這是個「非常難得」的機會，親身體會國家的建設及強大。有關代表團的具體詳情將稍後公布。

