即時港聞

蔡宏興：市建局現金流有壓力但穩健　將審視招標及收購策略保財政可持續發展 (11:23)

近年樓市出現下行趨勢，市建局項目相繼流標，資產淨值連續3年下跌至今年3月底約436億元。市建局行政總監蔡宏興承認市建局財政現金流存在壓力，但整體而言穩健，有信心可推動已開發的項目。他又說，局方將審視不同政策，包括招標策略及「同區七年樓齡」補償機制，以確保財政能可持續發展。

今年6月新上任的蔡宏興於港台《星期六問責》表示，近年局方財政壓力十分大，要在此情况下有序地推動市區更新是任內目標，承認局方正「優化資產」將部分物業放售，以創造更多價值、資金流動更具效益，令回報可在未來重獲合理水平。蔡宏興強調，局方只是面對現金流問題，並非「債務多於資產」的情况。

政府前年批准市建局的借貸上限由60億元提高至250億元。蔡宏興表示，局方借貸上限已用得「七七八八」，但認為局方有調高上限空間能力；加上市場減息，相信是合適時機進行融資，期望今年再發債，規劃應與去年相若逾100億元。他強調，局方並非無計劃、「大花筒」地花錢，只是希望增強財政能力，以投放資源到重建項目，加快步伐令市民可獲更宜居的環境。

被問到局方如何改善財政保持可持續穩健，蔡宏興表示不少政策有檢討空間，包括「同區七年樓齡」，未來或提供同區或新區公屋予受影響市民；招標方面，亦會思考如何增加局方項目吸引力，包括或在項目招標前先做街道整合、高壓電移位、地下管道轉移工程等前期工作，減低發展商展開工程時的不確定性，使他們更有信心投標。
 

