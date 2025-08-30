因應啟德體育園兩場大型活動 港鐵今晚加強屯馬線服務 (10:48)

港鐵今日(30日)表示，今晚啟德體育園將有兩場大型活動於不同場館舉行，由於預計乘客量會增加，港鐵會相應加强屯馬線列車服務，便利乘客往來場館；港鐵會持續留意相關車站及列車服務運作，有需要時會適時作出相應調整。

在觀眾離場時段，屯馬線列車班次會加密到2至3分鐘一班車，疏導乘客。按過去活動的觀察，乘客大致能暢順地進入車站，並在到達月台後登上第一班車離開，港鐵會密切留意有關情況，有需要時作出相應調配。除了八達通和單程票外，啟德及宋皇臺站所有閘機均接受二維碼及感應式信用卡/扣賬卡付費乘車，乘客可省卻排隊購買單程票的時間。

啟德站及宋皇臺站接近體育園 D 出入口，預計較繁忙，請乘客遵照現場人員指示。港鐵會配合當局的人群管理措施，並會加派職員及加強廣播和標示等協助乘客。

另外，過境旅客可於啟德或宋皇臺站乘搭屯馬線前往大圍站，轉乘東鐵線前往羅湖站過關。港鐵指羅湖管制站運作至午夜12時，前往羅湖站的東鐵線列車服務需配合相關開放時間。港鐵提醒旅客留意相關尾班車時間，提早計劃行程及預留足夠轉車時間。

