香港藝術館舉行敏求精舍65周年大型收藏展覽 (08:45)

香港藝術館與享譽國際的香港頂尖藝術收藏組織敏求精舍再次攜手，由今日（30起至明年1月14日，在二樓專題廳舉辦「鑑古識今——敏求精舍六十五周年」展覽。適逢今年敏求精舍創會65周年，今屆展覽薈萃了精舍40多位會員超過400件珍貴藏品，展品數量是歷屆之冠，讓觀眾一次過飽覽跨越5 000年的中華文化瑰寶，機會難逢。
展覽開幕典禮昨今日（29日）舉行，主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局副局長劉震、敏求精舍主席陳永達、香港藝術館之友主席利張錫齡、康樂及文化事務署副署長（文化）譚美兒和香港藝術館總館長莫家詠。
於1960年成立敏求精舍，匯聚香港各界熱衷文物鑑藏的收藏家，致力弘揚中華藝術與文化。香港藝術館與敏求精舍為長期合作夥伴，歷年合辦多個展覽，一直為收藏界盛事。是次展覽的展品數量和種類繁多，當中不乏矚目的皇家舊藏及重量級文物，反映香港這彈丸之地，卻承傳了世界級收藏力量。展品包羅中國書畫、陶瓷、青銅器、漆器、玉器、竹刻、家具和鼻煙壺等，年代橫跨青銅時期至二十世紀。精選展品包括首次在香港展出的西周時期周㗬壺，曾為乾隆皇帝之御藏，保存完好，堪稱清宮舊藏青銅重器。其他珍品還有明代宣德官窰的精品青花穿花雙鳳紋瓶、清代傳世玉器中十分罕見的碧玉「萬國來朝」插屏、乾隆時期的金龍十二章紋吉服袍、構思精巧的晚明家具子母屜六足六柱架子床，以及張大千的臨石濤《秋林人醉圖》等。
是次展覽由康文署及敏求精舍聯合主辦，香港藝術館及敏求精舍聯合籌劃，並由香港藝術館之友贊助。展覽亦是弘揚中華文化系列的活動之一。展覽標準門票30元，團體票（二十人或以上團體）21元，全日制學生、殘疾人士（及一名陪同的看護人）、60歲或以上長者及綜援人士票價15元。博物館通行證持有人免費入場。
 

有關展覽詳情，請瀏覽網頁：hk.art.museum/tc/web/ma/exhibitions-and-events/engaging-past-wisdom.html。
 

