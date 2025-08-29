日本核污水排放兩年　日方續要求港澳取消管制　環境局：與日方保持溝通 (23:11)

日本駐香港總領事館在官網發文，提到日方相關部門及東京電力，與國際原子能機構及包括中國在內等鄰國的研究機構監測，均沒有發現任何異常情况，排放水中所含的氚及其他幅射物濃度遠低於監測標準，而相關監測結果均已公佈。

內文亦引述中國政府宣布，迄今已完成的所有分析結果均正常，遂於今年5月在北京舉行的第4次技術磋商中，中日雙方就恢復對內地出口所需的技術條件達成一致；翌月內地宣布恢復日本10個都縣以外地區的進口水產品，故日本已正式啟動出口相關設施的重新登錄程序，對中國出口也將陸續恢復，但不包括香港及澳門。

環境及生態局回覆查詢指，因應日本福島核污水排海，源自日本10都縣的水產、海鹽和海藻食品禁止進口本港，確保食安和公眾健康；至於其他未有被禁輸港的日本水產、海鹽和海藻，食安中心在確認相關產品無超出輻射水平情况下，才放行於市場供應。

日本共同社報道，日本東京電力公司在兩年來，排放約10.19萬噸「ALPS處理水」，放射性氚含量未有異常，今年計劃分7次共排放約5.46萬噸。截至今日中午，本港食安中心檢測約16.2萬個日本進口食物樣本，及漁護署已進行輻射水平測試的約3.7萬個本地漁產品數目中，全部無超標。