即時港聞

軍裝警疑被騙至柬埔寨詐騙園區　政府發言人：警方已取聯絡　將派員協助 (20:45)

一名現役軍裝警員懷疑被騙至東南亞詐騙園區，其後逃脫，並在柬埔寨致電其駐守的本港警署報案室。政府發言人今（29日）回覆本報表示，警方已與相關人員取得聯絡，並確認他正身處柬埔寨，將派員到當地協助及了解事件；入境處接獲求助後，已透過外交部駐港特派員公署及中國駐柬埔寨大使館了解情况，並按當事人家屬意願提供協助。

網上流傳，涉事男警員駐守馬鞍山警署，上周向上級請假離港；直至周三（27日），馬鞍山警署報案室接獲數個無來電顯示號碼，聲稱被人帶到柬埔寨詐騙園區，其後成功逃脫，並能說出個人姓名和警員編號求救。

政府發言人回覆稱，已與相關人員取得聯絡，並確認他正身處柬埔寨，將派員到當地協助及進一步了解事件。入境處接獲相關求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐柬埔寨王國大使館了解情况並提供意見及可行的協助。入境處會繼續與公署、大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供協助。 

根據保安局數字，撇除上述警員的個案，執法部門在去年至本月29日，接獲29宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮，而無法離開當地的求助個案，當中26人已回港，另外2人無需進一步協助及跟進。至於餘下一宗涉及在緬甸的求助個案，局方專責小組會繼續跟進。

東南亞詐騙園區 警方

