工程公司高層涉體育園等項目行賄罪不成　惟串謀捏改帳目罪成候判 (20:41)

本案共有4名被告，首被告吳和能（工程承建商「協興建築」時任工地事務部高級經理）早前承認「代理人接受利益罪」罪，庭上透露他早前離世。次被告姚樹穩(「利成泥水」工程董事)否認一項「向代理人提供利益」罪；姚另跟第三被告麥鴻藻(「利成」董事)和第四被告姚順全(紡織公司「順發貿易」東主)，否認串謀揑改多份為會計用途而製備的文件。

就著姚樹穩面臨的「向代理人提供利益」罪，控方指姚於2021年7月，把載有現金100萬元的環保袋交予吳和能作為「甜頭」，讓「利成」在啟德體育園等項目獲得優待。此外，控方依賴兩人就不同項目的WhatsApp信息舉證，例如，姚曾向吳稱「能哥協興是否無比標我落」；吳則曾向姚表示，「早晨亞穩，單嘢不樂觀，很抱歉，盡了力」。

區院暫委法官梁嘉琪拒絕接納辯方稱，姚樹穩向吳和能提供的100萬元現金屬借貸，但無法肯定吳曾主動向姚提供內部情報，亦不能肯定吳對於姚就「協興」建築事務的查詢有問必答，裁定姚「向代理人提供利益」罪脫。

至於3名不認罪被告共同面臨的「串謀揑改帳目」罪，控方指稱，3人連同麥鴻藻的兒子、不屬本案被告的麥志遠，一同揑改「利成」帳目，令稅務局少收1460多萬稅項。

梁官分析證供指，姚樹穩及姚順全曾協議在會計文件虛稱「利成」向「順發」購買瓷磚，以誇大「利成」營運成本，減少稅收，而兩人分別作為「利成」董事和「順發」東主，必然知道有關文件內容屬虛假，裁定兩人罪成。至於麥鴻藻的罪責，梁官指麥不諳英語，亦不懂用電腦，案中也無證據顯示他了解「順發」的狀況，裁定他罪脫。姚樹穩和姚順全的案件將於10月6日判刑，兩人獲准保釋候判。