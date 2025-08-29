明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

工程公司高層涉體育園等項目行賄罪不成　惟串謀捏改帳目罪成候判 (20:41)

「利成泥水」工程董事涉就啟德體育園及將軍澳入境事務處地盤等項目，向工程承建商行賄100萬元，因而被控一項「向代理人提供利益」罪，他受審後今（29日）在觀塘法院（暫代區域法院）獲裁定該罪不成立。此外，上述「利成」工程董事，另被指串謀另外兩人偽造帳目，該名工程董事和另一被告被裁定罪成，餘下一人罪脫，案件押後至10月6日判刑，其間兩罪成被告獲准保釋候判。

本案共有4名被告，首被告吳和能（工程承建商「協興建築」時任工地事務部高級經理）早前承認「代理人接受利益罪」罪，庭上透露他早前離世。次被告姚樹穩(「利成泥水」工程董事)否認一項「向代理人提供利益」罪；姚另跟第三被告麥鴻藻(「利成」董事)和第四被告姚順全(紡織公司「順發貿易」東主)，否認串謀揑改多份為會計用途而製備的文件。

就著姚樹穩面臨的「向代理人提供利益」罪，控方指姚於2021年7月，把載有現金100萬元的環保袋交予吳和能作為「甜頭」，讓「利成」在啟德體育園等項目獲得優待。此外，控方依賴兩人就不同項目的WhatsApp信息舉證，例如，姚曾向吳稱「能哥協興是否無比標我落」；吳則曾向姚表示，「早晨亞穩，單嘢不樂觀，很抱歉，盡了力」。

區院暫委法官梁嘉琪拒絕接納辯方稱，姚樹穩向吳和能提供的100萬元現金屬借貸，但無法肯定吳曾主動向姚提供內部情報，亦不能肯定吳對於姚就「協興」建築事務的查詢有問必答，裁定姚「向代理人提供利益」罪脫。

至於3名不認罪被告共同面臨的「串謀揑改帳目」罪，控方指稱，3人連同麥鴻藻的兒子、不屬本案被告的麥志遠，一同揑改「利成」帳目，令稅務局少收1460多萬稅項。

梁官分析證供指，姚樹穩及姚順全曾協議在會計文件虛稱「利成」向「順發」購買瓷磚，以誇大「利成」營運成本，減少稅收，而兩人分別作為「利成」董事和「順發」東主，必然知道有關文件內容屬虛假，裁定兩人罪成。至於麥鴻藻的罪責，梁官指麥不諳英語，亦不懂用電腦，案中也無證據顯示他了解「順發」的狀況，裁定他罪脫。姚樹穩和姚順全的案件將於10月6日判刑，兩人獲准保釋候判。

相關字詞﹕編輯推介 法庭；貪污

上 / 下一篇新聞