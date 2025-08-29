馬會足球投注額1728億歷史新高 稅款捐款391億 (20:21)

面對當前經濟環境充滿挑戰，非法賭博市場構成日益嚴重的威脅，但香港賽馬會賽馬足球和六合彩投注額均錄按年升勢，2024/25 財政年度的博彩及獎券總投注額升 5.0%至 3,203 億元，創歷來新高；其中足球博彩投注額達1,728億元，升7.8%，亦創有史以來最高紀錄。而該年度博彩稅、利得稅、獎券基金撥款和慈善捐款合共391億元，則比2023/24年度401億元減少2.5%。
馬會公布2024/25財政年度業績，本地賽馬投注總額止跌回升，較上一年度升1.8%至 1,385 億元；部分原因是馬會成功穩定本地投注額，而主要增長動力源自透過匯合彩池投注額增 10.1%至 318億元，佔香港賽馬投注總額 25.3%。
至於足球博彩投注額再創歷史新高，升 7.8%至 1,728 億元，主要有賴港府批准馬會推出更多聯賽及即場投注選項，有助馬會進一步打擊非法賭博活動。而六合彩於2024/25 財政年度投注額錄得90億元，按年升5%，主要受惠增加金多寶攪珠次數及提高頭獎獎金基金。
此外，馬會於 2024/25 財政年度向港府繳交創歷年新高的288億元博彩稅及利得稅；而獎券基金也貢獻了13億元。馬會又指已審批慈善捐款達90億元，捐款數額是馬會史上第二高。馬會指2023/24財政年度102億港元審批捐款中，包含特別撥捐予公益慈善研究院的35億元；若只計及恆常捐款，2024/25年度71億元較上年度67億元高6%。
馬會衷心感謝港府在 2024 年《施政報告》中，明確認可及肯定賽馬旅遊；亦感謝文化體育及旅遊局支持。馬會不但與旅遊發展局一直緊密合作，同時透過與香港中旅集團的策略合作，在內地推廣賽馬旅遊。因此，馬會 2024/25 賽季錄得 195,786 名內地旅客入場觀賽、創歷年新高，人數較前一季激增 110%；國際旅客人數亦大幅上升，包括不少高端旅客。
應家柏：未來馬會銳意發展成全球賽馬體育娛樂品牌
馬會主席利子厚表示，今年適逢馬會成立140周年，馬會以世界級的表現慶祝達到這里程碑，再次彰顯從各方面致力建設更美好社會的承諾。他指馬會的冠軍賽駒再次刷新紀錄，讓全球目光聚焦香港。本港馬場接待歷來最多的旅客，為推動旅遊經濟及加強香港國際聯繫作出貢獻。他又指隨著從化馬場將於2026年10月起舉行常規賽事，馬會期待見證世界級體育及娛樂揭開新一頁，為社會作出更多貢獻。
馬會行政總裁應家柏表示，面對充滿挑戰的經濟環境，非法外圍賭博的激烈競爭，馬會今年的成績實在出眾。他指成功的關鍵在於我們堅定推行世界級賽馬、追求以客為尊的長遠發展策略、全體員工非凡的團隊合作；最重要的是馬會上下一心履行建設更美好社會的宗旨。
應家柏又說，未來馬會銳意發展成為全球賽馬體育娛樂品牌，為社會創造更多價值，同時吸引更多來自世界各地的支持者。他表示隨著馬年即將到來，以及2026年10月從化馬場世界級賽馬正式啟動，馬會將會迎接更好的前景，繼續履行致力建設更美好社會的承諾。
香港賽馬會今天舉行周年大會，會後由新一屆董事局選出廖長江接替利子厚出任新一屆馬會主席，同時選出黃嘉純為副主席。遴選會員選出兩位新任董事填補利子厚及決定不尋求連任馬會董事的楊紹信所騰出的空缺，分別是袁國強，任期由2025/26年度起為期2年；另一位獲選的羅碩瀚，任期則由2025/26年度起為期3年。