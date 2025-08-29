馬會足球投注額1728億歷史新高 稅款捐款391億 (20:21)

應家柏：未來馬會銳意發展成全球賽馬體育娛樂品牌

馬會主席利子厚表示，今年適逢馬會成立140周年，馬會以世界級的表現慶祝達到這里程碑，再次彰顯從各方面致力建設更美好社會的承諾。他指馬會的冠軍賽駒再次刷新紀錄，讓全球目光聚焦香港。本港馬場接待歷來最多的旅客，為推動旅遊經濟及加強香港國際聯繫作出貢獻。他又指隨著從化馬場將於2026年10月起舉行常規賽事，馬會期待見證世界級體育及娛樂揭開新一頁，為社會作出更多貢獻。

馬會行政總裁應家柏表示，面對充滿挑戰的經濟環境，非法外圍賭博的激烈競爭，馬會今年的成績實在出眾。他指成功的關鍵在於我們堅定推行世界級賽馬、追求以客為尊的長遠發展策略、全體員工非凡的團隊合作；最重要的是馬會上下一心履行建設更美好社會的宗旨。

應家柏又說，未來馬會銳意發展成為全球賽馬體育娛樂品牌，為社會創造更多價值，同時吸引更多來自世界各地的支持者。他表示隨著馬年即將到來，以及2026年10月從化馬場世界級賽馬正式啟動，馬會將會迎接更好的前景，繼續履行致力建設更美好社會的承諾。

香港賽馬會今天舉行周年大會，會後由新一屆董事局選出廖長江接替利子厚出任新一屆馬會主席，同時選出黃嘉純為副主席。遴選會員選出兩位新任董事填補利子厚及決定不尋求連任馬會董事的楊紹信所騰出的空缺，分別是袁國強，任期由2025/26年度起為期2年；另一位獲選的羅碩瀚，任期則由2025/26年度起為期3年。

