兩男涉開穩定幣找換店騙客近300萬元　3人被捕 (18:15)

中區警區科技及財富罪案組督察曾健華指，中區警區本周一（25日）接獲一名77歲本地女子報案，指當日下午帶了300萬元現金到上環急庇利街一間找換店作虛擬貨幣交易，以現金兌換穩定幣。事主進入店內，獲兩名中國籍男店員招待，並收取其300萬元現金。他們點算鈔票金額後，其中一名店員將現金放入店內一個假保險箱內。兩店員之後用不同原因離開上址，並在店外取出假保險箱的現金，逃之夭夭。

由於事主當時電子錢包顯示陸續有約值7.8萬港元的穩定幣到賬，所以她不虞有詐，直到等候一段時間仍不見兩店員返回店舖，方知被騙，報警求助。事件中，事主損失約292萬元。

警方認為案件有預謀，涉及一定程度規模及組織性。警方調查後鎖定涉案人士身份，周二（26日）至周四（28日）之間以「以欺騙手段取得財產」及「處理贓物」罪，在上水及長沙灣拘捕2男1女，部分人有黑幫背景。行動中，警方起回部分涉案款項，據悉未起回的款項仍有200幾萬元。

據調查，案中兩被捕男子涉嫌與其他人開設虛擬貨幣找換店，實際是幌子，騙取客人現金。其中一名33歲男被捕人將被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於明日（30日）上午於東區裁判法院提堂。至於另一名58歲男子及24歲女子暫時獲准保釋候查。警方正追查其他涉案人士及剩餘失款的下落，不排除稍後更多人被捕。據了解，被捕的33歲男子及24歲女子為情侶關係，被捕人包括租用店舖的人士，據悉店舖已租用約1年，最近新裝修，暫未接獲其他騙案涉及該店。據悉七旬女事主透過網上經他人轉介找到涉案找換店，涉案找換店沒有相關牌照。

香港法例第656章《穩定幣條例》已於今年8月1日開始生效，按照條例規定，只有認許提供者可要約提供穩定幣，如有非指明受監管機構向香港公衆銷售穩定幣屬違法。警方提醒市民，進行穩定幣交易前，應先向相關監管機構查詢平台是否已獲發牌，以免墮入騙案。