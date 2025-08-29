尚苑被撤銷輸入勞工　負責人聲稱兩經理一廚師因表現差被炒　擬向勞工處上訴 (17:23)

根據勞工處於本月11日向尚苑發信，尚苑在1月28日獲發原則性批准輸入15名外勞，包括7名三廚、7名侍應生及1名樓面接待員。最終9名外勞於6月入職，尚苑被指同月解僱3名全職本地工人，包括一名副經理、一名業務經理及一名點心廚師。不願具名的店長向本報指，尚苑於同月25日提交書面解釋解僱涉事員工原因，但勞工處未接受，一天後處方便通知施加行政制裁。

尚苑合伙人黃（音譯）太及員工均指，全酒家共約30名員工，但只有8至9名外勞，包括7名樓面，1名燒味部幫工。

黃太向本報表示，解除合約的員工屬經理級或廚師，但外勞屬樓面接待的基層員工，兩者職責不相通。她展示被炒業務經理的解僱通知書，指對方工作態度及業績差，遂聘請近一年後於6月中解僱對方，而尚苑上月初已重新聘用本地勞工替代，又稱將親自向勞工處上訴。

至於其餘被解僱的兩人，不願具名的店長解釋，副經理業績差，而點心廚師則年屆65歲退休之齡，強調兩人均與酒樓「和平分手」。他又指聘請的外勞均為月薪1.5萬至萬多元的低層員工，不能代替月薪2萬至3萬元的主管級經理，認為勞工處不應只看員工增減數字；又稱收到勞工處首次發信後曾到勞工處「填表格」解釋員工增減情况，但處方未親自巡邏，質疑處方未了解實際情况便作處罰。他續稱酒樓每月聘請本地幫工支出逾十萬元，沒有主動裁減相關人員。

勞工及福利局長孫玉菡今日見傳媒時說，處方曾讓僱主提供申述，最終認為有清晰證據顯示，該公司聘請外勞後解僱本地勞工，屬嚴重犯規。