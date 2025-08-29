警方打擊三合會拘155人　包括頭目及核心成員 (17:06)

有組織罪案及三合會調查科警司陳仲欣指，警方早前調查，發現一名本地黑社會頭目指派家人及集團成員，利用不同銀行戶口及公司清洗犯罪得益，4年間洗黑錢達6億元。警方今年年中開展「火淵」行動，以情報主導方式，派出臥底潛入該頭目操控的場所，調查該團夥的非法收入來源，結果發現收入主要來自兩大範疇，分別為在其經營或操控的酒吧兜售毒品、及在經營無牌處所包括酒吧和賭檔。

調查發現，該集團在尖沙嘴經營多間持牌樓上酒吧，通常派年輕人與酒客混熟，引誘酒客吸食毒品，然後向他們兜售毒品，包括可卡因、依托咪酯等。涉案樓上酒吧重門深鎖，有人於大廈裏外把風。另外，該集團於各區商業大廈或工業大廈裏面經營無牌娛樂場所，包括無牌酒吧、百家樂賭檔，集團以免費餐飲作招徠，吸引賭客，警方今年7月派臥底探員，成功潛入多個娛樂場所。

經深入調查及分析，有組織罪案及三合會調查科探員於8月21至29日展開拘捕行動，以「洗黑錢」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「自稱三合會成員」、「藏有攻擊性武器」、「經營非法賭博場所」及「無牌賣酒」等罪，共拘捕155人，包括89男66女，年齡介乎16至76歲，包括早前提及的頭目及核心成員。

另外，警方於多區搗破共15個處所，包括涉案集團持有的公司、樓上酒吧、無牌酒吧、非法賭檔等等；警方亦搗破一個位於佐敦住宅單位的武器庫，搜出開山刀、牛肉刀、伸縮警棍等。行動中，警方檢取42萬元現金、市值超過20萬元的懷疑毒品、面值約180萬元賭具等等。警方相信行動已經打擊涉案黑社會團夥，深入調查並截斷其資金來源。