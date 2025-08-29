明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警方打擊三合會拘155人　包括頭目及核心成員 (17:06)

警方針對一個三合會團夥展開「火淵」行動，於多區搗破共15個處所，拘捕155人，包括一名三合會頭目及其核心成員。被捕的155人涉嫌「洗黑錢」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「自稱三合會成員」、「藏有攻擊性武器」、「經營非法賭博場所」及「無牌賣酒」等罪。

有組織罪案及三合會調查科警司陳仲欣指，警方早前調查，發現一名本地黑社會頭目指派家人及集團成員，利用不同銀行戶口及公司清洗犯罪得益，4年間洗黑錢達6億元。警方今年年中開展「火淵」行動，以情報主導方式，派出臥底潛入該頭目操控的場所，調查該團夥的非法收入來源，結果發現收入主要來自兩大範疇，分別為在其經營或操控的酒吧兜售毒品、及在經營無牌處所包括酒吧和賭檔。

調查發現，該集團在尖沙嘴經營多間持牌樓上酒吧，通常派年輕人與酒客混熟，引誘酒客吸食毒品，然後向他們兜售毒品，包括可卡因、依托咪酯等。涉案樓上酒吧重門深鎖，有人於大廈裏外把風。另外，該集團於各區商業大廈或工業大廈裏面經營無牌娛樂場所，包括無牌酒吧、百家樂賭檔，集團以免費餐飲作招徠，吸引賭客，警方今年7月派臥底探員，成功潛入多個娛樂場所。

經深入調查及分析，有組織罪案及三合會調查科探員於8月21至29日展開拘捕行動，以「洗黑錢」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「自稱三合會成員」、「藏有攻擊性武器」、「經營非法賭博場所」及「無牌賣酒」等罪，共拘捕155人，包括89男66女，年齡介乎16至76歲，包括早前提及的頭目及核心成員。

另外，警方於多區搗破共15個處所，包括涉案集團持有的公司、樓上酒吧、無牌酒吧、非法賭檔等等；警方亦搗破一個位於佐敦住宅單位的武器庫，搜出開山刀、牛肉刀、伸縮警棍等。行動中，警方檢取42萬元現金、市值超過20萬元的懷疑毒品、面值約180萬元賭具等等。警方相信行動已經打擊涉案黑社會團夥，深入調查並截斷其資金來源。

相關字詞﹕三合會

上 / 下一篇新聞