明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

新田創科用地規劃設計大綱草擬本出爐　設210公頃創科用地分5集群　提供6400伙人才公寓 (16:52)

城市規劃委員會今日（29日）討論新田科技城創科用地《規劃及設計大綱》草擬本，將約210公頃的創科用地按位置、特質分為5個集群，詳列每個集群的主要用途、配套設施以及規劃和城市設計要求，文中註明注重生態保育、城鄉共融及「藍綠元素」設計，預料可提供6100萬平方呎樓面面積，並提供約6400伙人才公寓。

規劃署表示，大綱圖涵蓋五大主題，包括發展創科、生態保育、社區宜居、城鄉共融和智慧、綠色及具抗禦力的理念，每個集群佔地20.51公頃至70公頃不等，位於新田公路/粉嶺公路以北，以及位於新田/落馬洲發展樞紐，鄰近河套園區，每個集群的樓面面積介乎約883萬至1440萬平方呎，其中最早發展的集群位於科學園東部，南面為粉嶺公路和新田交匯處，將在2026到27年分階段交付給科學園發展及營運，現時該公司正進行總體規劃研究，最早今年第三季可完成。

署方指出，大綱基於創科局的要求訂明有關集群中的創科用地的主要用途，包括發展生物健康科技、人工智能和機械人、微電子與智能設備及先進產業等，但同時也訂明要提供配套設施，包括專業服務、學術機構和餐飲零售等，以及綜合發展設施如會展場地和床頭平台、數據中心和運算設施。署方強調會留彈性予倡議人，指經批准後他們可靈活決定創科、配套設施和混合用途的組合。

另外，大綱圖強調生態和保育工作，最新草擬大綱特別將生態保育、城鄉共融及藍綠元素的設計元素加入相關集群，例如在集群1會保留重要的傳統鄉村文化資源，如當中位於洲頭的「盤古王」及旁邊的大樹，及提供多用途公共空間供村民及其他人士使用。

署方續指，大綱也關注鄰近濕地、雀鳥飛行路線/走廊的生態易受影響區的設計要求，擬議在集群2至4內保留三公頃保留/修復的池塘面積，已規劃的三寶樹濕地保育公園周邊預留設2.5公里長、35米闊，約9公頃的生態界面，以優化濕地連結性；在集群3及其他部分毗鄰鷺鳥林及主要雀鳥飛行航道的創科用地中，部分地區設階梯式建築高度，並向米埔隴村鷺鳥林的雀鳥飛行路線遞減，建議降低建築物高度約10%到30%。

上 / 下一篇新聞