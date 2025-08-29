新田創科用地規劃設計大綱草擬本出爐　設210公頃創科用地分5集群　提供6400伙人才公寓 (16:52)

城市規劃委員會今日（29日）討論新田科技城創科用地《規劃及設計大綱》草擬本，將約210公頃的創科用地按位置、特質分為5個集群，詳列每個集群的主要用途、配套設施以及規劃和城市設計要求，文中註明注重生態保育、城鄉共融及「藍綠元素」設計，預料可提供6100萬平方呎樓面面積，並提供約6400伙人才公寓。

規劃署表示，大綱圖涵蓋五大主題，包括發展創科、生態保育、社區宜居、城鄉共融和智慧、綠色及具抗禦力的理念，每個集群佔地20.51公頃至70公頃不等，位於新田公路/粉嶺公路以北，以及位於新田/落馬洲發展樞紐，鄰近河套園區，每個集群的樓面面積介乎約883萬至1440萬平方呎，其中最早發展的集群位於科學園東部，南面為粉嶺公路和新田交匯處，將在2026到27年分階段交付給科學園發展及營運，現時該公司正進行總體規劃研究，最早今年第三季可完成。

署方指出，大綱基於創科局的要求訂明有關集群中的創科用地的主要用途，包括發展生物健康科技、人工智能和機械人、微電子與智能設備及先進產業等，但同時也訂明要提供配套設施，包括專業服務、學術機構和餐飲零售等，以及綜合發展設施如會展場地和床頭平台、數據中心和運算設施。署方強調會留彈性予倡議人，指經批准後他們可靈活決定創科、配套設施和混合用途的組合。

另外，大綱圖強調生態和保育工作，最新草擬大綱特別將生態保育、城鄉共融及藍綠元素的設計元素加入相關集群，例如在集群1會保留重要的傳統鄉村文化資源，如當中位於洲頭的「盤古王」及旁邊的大樹，及提供多用途公共空間供村民及其他人士使用。

署方續指，大綱也關注鄰近濕地、雀鳥飛行路線/走廊的生態易受影響區的設計要求，擬議在集群2至4內保留三公頃保留/修復的池塘面積，已規劃的三寶樹濕地保育公園周邊預留設2.5公里長、35米闊，約9公頃的生態界面，以優化濕地連結性；在集群3及其他部分毗鄰鷺鳥林及主要雀鳥飛行航道的創科用地中，部分地區設階梯式建築高度，並向米埔隴村鷺鳥林的雀鳥飛行路線遞減，建議降低建築物高度約10%到30%。