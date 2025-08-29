明報新聞網
即時港聞

前男警為騙徒收款判囚28個月　官准加刑稱同類騙案仍普遍 (16:49)

31歲前男警涉於2023年替「猜猜我是誰」電話騙案的騙徒，上門向一名90歲老婦收取5萬元騙款，他終被警員當場拘捕，在警誡下稱「收錢先知呃阿婆」。他早前承認一項串謀洗黑錢罪，案件今（29日）於區院判刑，控方有加刑申請。法官王詩麗判刑時稱，同類騙案仍十分普遍，當中涉及金錢損失的個案也有攀升的迹象，因此批准加刑20%，判處被告監禁28個月。

被告蘇靖峰（31歲）曾任警員，又先後任侍應以及地盤散工等工作。辯方早前已呈交書面求情陳辭，並指被告的妻子及子女今到庭支持他。

王官判刑時指，被告有公職人員接受利益罪的案底。王官引述辯方的書面求情陳辭指，被告曾修讀毅進課程，現與妻子育有3名子女，但妻子患情緒病，被告是家中經濟支柱。被告在求情信中表示，他已經過深切反省，不會重犯。辯方在求情陳辭中稱，被告對上游罪行只有粗略理解，而且本案規模及金額較小，被告也在收到報酬前就被捕。

王官稱，案件性質嚴重，被告無可避免地須被判囚，法庭認為須判處具阻嚇性的刑罰。控方指，考慮到「猜猜我是誰」騙案的普遍程度、對社區帶來的損害等，向法庭申請加刑。王官說，控方申請加刑的理據充分，因此批准加刑20%。王官以36個月為量刑起點，經認罪扣減以及加刑後，判處被告監禁28個月。

被告承認案情指，郭姓女事主於2023年12月5日接到一通電話，對方假扮成她的孫子，並指需要5萬元應急。事主的兒子後來告訴她，其孫子正在上班及很安全。

同日警方接到報案，派員到事主單位內埋伏。其後被告現身於事主單位門外，自稱「阿瑋」及前來收款。警員隨即拘捕被告，他在警誡下承認，他按一名身分不詳的人指示下前往單位收款，後來才知涉及欺騙老婦。

