即時港聞

警方打擊網上販賣依托咪酯　破3個毒品儲存倉拘29人 (15:50)

警方東九龍總區反三合會行動組展開代號「藍煙」執法行動，打擊透過網上平台進行毒品交易，尤其針對販運新興毒品依托咪酯的集團，行動共拘捕29人，包括3名未成年，檢獲多類型毒品，總值約350萬元。

東九龍總區反三合會行動組總督察何啟豪表示，警方上半年檢獲依托咪酯較去年有明顯上升趨勢，亦發現有毒品拆家利用社交媒體販賣毒品。

東九龍總區反三合會行動組探員於5月至8月期間喬裝買家，向社交媒體拆家購買依托咪酯、大麻及可卡因等毒品，成功鎖定多名毒販及3個毒品儲存倉位置。過去四日進行收網行動，首先於周一（25日）突擊搜查3個毒品儲存倉，包括觀塘一工廈、深水埗一唐樓及大埔區一村屋，檢獲大批各種類型毒品，並以「販運危險藥物」共拘捕2男3女，年齡介乎22至56歲。

同時，東九龍總區刑事部於周一至周四，在全港多處搜捕向喬裝買家探員販賣危險藥物的毒販及串謀人仕，包括接載毒販的司機，以「販運危險藥物」等罪名共拘捕24人，包括21男3女，年齡介乎13至66歲，報稱學生、裝修工人、運輸工人、收銀員、司機及無業，其中兩人已各自被落案起訴一項「販運危險藥物」罪，其餘獲准保釋候查。

整個行動共檢獲590粒依托咪酯煙彈、1.5公斤可卡因、560克氯胺酮、580克大麻花、400克冰毒、約2.5萬粒搖頭丸，總值約350萬，共拘捕29人，其中3名未成年人士，分別13、16及17歲，兩人為中學生，另一人輟學，該13歲男童涉嫌向喬裝探員販運毒品。

東九龍總區防止罪案辦公室李展宏高級督察稱，有毒販以出租車輛掩飾，以日租方式租用車輛及司機，到不同地方派送毒品，警方提醒職業司機，若有証據顯示司機明知販毒行為而繼續接載毒販，同樣干犯販運危險藥物罪名。

