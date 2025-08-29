明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

尚苑被撤銷輸入勞工　孫玉菡：11名已抵港外勞准繼續工作　餘下配額失效 (16:10)

由尚苑宴會廳有限公司經營的尚苑中菜廳，因輸入外勞後解僱本地工人，被勞工處施加行政制裁。勞工及福利局長孫玉菡說，處方曾讓僱主提供申述，最終認為有清晰證據顯示，該公司聘請外勞後解僱本地勞工，屬嚴重犯規。他透露，該公司獲批15個輸入外勞配額，目前已有11名外勞已在港，他們獲容許繼續工作，但若有關外勞離職，配額將立刻失效；餘下4個未使用的配額則已失效。

孫玉菡認為，對涉事僱主來說，懲罰已有足夠阻嚇性，重申計劃保障本地工人優先就業，希望發放清晰訊息，若僱主有違規，當局會嚴肅跟進。他又稱，如果投訴人有任何工資等方面的勞工問題，當局會確保其按《僱傭條例》，獲得應有的保障。

油麻地倫常命案　孫玉菡籲經歷困難時要求助

另外，油麻地廣東道金華大廈前日發生倫常命案，40歲男子涉嫌殺害8歲兒子及3歲女兒後，用刀割頸尋死。孫玉菡說非常關心事件，感到痛心，對該家庭致以最深切慰問。他透露涉案家庭非社署跟進個案，署方正向家人提供所需支援。

孫玉菡又說，人生難免有高低起伏、事情總有順逆好壞，「可能呢刻你會覺得好絕望、好難過，但大家都要相信總有一線光、總會身邊有人幫你」，期望經歷艱難時可致電社福機構等求助，「只要你肯做少少表示，我哋一定會想辦法提供幫助」。孫亦表示，當局正透過大數據互通的方法識別高風險的長者、殘疾家庭，當措施成熟時，會將有關網絡盡可能擴展。

相關字詞﹕輸入外勞 孫玉菡 編輯推介

上 / 下一篇新聞