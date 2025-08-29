尚苑被撤銷輸入勞工　孫玉菡：11名已抵港外勞准繼續工作　餘下配額失效 (16:10)

孫玉菡認為，對涉事僱主來說，懲罰已有足夠阻嚇性，重申計劃保障本地工人優先就業，希望發放清晰訊息，若僱主有違規，當局會嚴肅跟進。他又稱，如果投訴人有任何工資等方面的勞工問題，當局會確保其按《僱傭條例》，獲得應有的保障。

油麻地倫常命案 孫玉菡籲經歷困難時要求助

另外，油麻地廣東道金華大廈前日發生倫常命案，40歲男子涉嫌殺害8歲兒子及3歲女兒後，用刀割頸尋死。孫玉菡說非常關心事件，感到痛心，對該家庭致以最深切慰問。他透露涉案家庭非社署跟進個案，署方正向家人提供所需支援。

孫玉菡又說，人生難免有高低起伏、事情總有順逆好壞，「可能呢刻你會覺得好絕望、好難過，但大家都要相信總有一線光、總會身邊有人幫你」，期望經歷艱難時可致電社福機構等求助，「只要你肯做少少表示，我哋一定會想辦法提供幫助」。孫亦表示，當局正透過大數據互通的方法識別高風險的長者、殘疾家庭，當措施成熟時，會將有關網絡盡可能擴展。