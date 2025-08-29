楷和醫療CEO黃良堯涉非禮　事主情緒不穩留醫獲准再押後案件 (14:52)

被告黃良堯（50 歲）報稱商人。控罪指，他在2024年5月9日，於中環卑利街65號地下「Kinsman」猥褻侵犯女子X。案件原定於今年5月開審，控方因事主昨在證人休息室情緒不穩，須送院留醫，要求再押後案件。

辯方爭議，事主的兩份醫學報告欠客觀測試，質疑事主「唔係真係病得咁緊要」，要求押後本案是「自編自導自演」，拖延另一宗由黃良堯向事主民事索償的案件，並為黃添壓力。控方回應，未能確認辯方所述情况，沒任何反駁。

鄭官指，現時不適合評論事主有否誇大病情。事主昨情緒不穩，而醫學報告指事主有創傷後壓力症，身心不適合出庭，亦提到事主發燒；雖認同案件發展不理想，但批准將案件押後到10月24日及28日審理。

鄭官強調，將不再遷就事主更改審期，並就被告須到澳門處理新醫療中心事宜，撤銷他保釋期間的離港限制。辯方另向控方申請兩天訟費，將於續審時處理。