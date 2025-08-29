明報新聞網
即時港聞

6人涉屯門亦園路謀殺案提堂　其中3被告須還押　控方稱刀手未被捕 (13:42)

51歲男子周一（25日）清晨被發現倒斃在屯門亦園路，至今15人因事件被捕。繼其中兩人被起訴「協助罪犯」罪，再有3人被控「協助罪犯」，另有3人被控「串謀謀殺」，案件今（29日）在粉嶺裁判法院提堂。控方透露「仲未拉到」案中刀手，申請把案件押後至11月21日再訊，以作進一步調查，獲裁判官批准。3名「串謀謀殺」罪被告須還押候訊，其餘3名「協助罪犯」罪被告則獲准保釋，其間不得離港，每日要到警署報到。

今日共有6人提堂，其中3名被告楊友填（48歲，商人）、黃志賢（35歲，無業）及張傳威（33歲，無業）各被控一項「串謀謀殺」罪，即於今年8月25日，在香港與葉俊霆及其他不知名人士，串謀謀殺男子曾彭山。

其餘3名被告吳偉鵬（65歲，無業）、黎曉琳（25歲，保險從業員）及李林（27歲，商人）則分別面臨「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」。控罪指稱，吳於今年8月25日，在東涌滿東邨滿順樓某單位，在知悉或相信楊友填及黃志賢就串謀謀殺或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解下，提供住所予楊及黃以匿藏，而意圖妨礙拘捕或檢椌他們。

黎曉琳被指於今年8月26日，在東涌福朋喜來登酒店某房間，在知悉或相信楊友填及黃志賢就串謀謀殺或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解下，提供膳食予楊及黃，而意圖妨礙拘捕或檢椌該他們。

李林被指於今年8月27日，在荃灣荃貴街休憩處，在知悉或相信男子葉俊霆就謀殺罪或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解下，向葉提供金錢以協助他逃走，而意圖妨礙拘捕或檢椌他。

控方申請6名被告暫毋須答辯，把案件押後至今年11月21日再訊，以作進一步調查，包括檢取及分析涉案閉路電視片段、調查被告的電話，又透露「仲未拉到」案中刀手。裁判官把案件押後至11月21日再訊，其間3名「串謀謀殺」罪被告還押候訊；3名「協助罪犯」罪獲准保釋，其間不得離港、須居於報稱住址，每天須到警署報到。

相關字詞﹕謀殺 亦園路 法庭

