警方拘13人涉39宗店舖盜竊　失物包括藥物及美容品總值共8.6萬元 (13:19)

將軍澳警區情報組高級督察袁芊彤表示，將軍澳警區5月至7月店舖盜竊案件，無論是隨機或集團式犯案，均有上升趨勢，警方遂於本月初展開連串反盜竊拘捕行動，至前日（27號）共偵破39宗於本年2月至8月發生的店舖盜竊案，當中28宗在將軍澳警區發生，涉及連鎖超市、個人護理及連鎖服裝店等，失物總值約8.6萬元，共拘捕5男8女，年齡介乎22至69歲。

袁芊彤稱，行動中採取情報主導、業界協作及嚴厲執法三管齊下方式。將軍澳警區針對有組織盜竊集團，分析犯案時段、手法及疑犯特徵，同時透過「安盾計劃」與各零售商聯繫及作情報交流，亦舉辦工作坊，鼓勵商戶即時報案及提高業界對店舖盜竊的警覺性，並提供專業意見加強保安措施。

34歲內地男涉11宗店舖盜竊案 涉案貨物總值約2.4萬元

將軍澳警區特遣隊高級督察區啟倫說，警方於8月中旬收到一連鎖個人護理產品店報案，指全港多區分店均發生盜竊案件，負責人透過安盾計劃向警方發放資訊，經調查相信多宗案件由同一賊人所為。警根據犯案時間、進入及離開犯案地點路徑等作出分析，調派便裝警員進行埋伏，於本月23日成功拘捕一名34歲內地男子，經調查涉及4月至8月全港多區共11宗店舖盜竊案，其中5宗在將軍澳區，偷取物品總值約2.4萬元。

另一宗案件中，警方於本月24日收到一間連鎖運動用品店報案，指有賊人偷取多件運動營養產品；警員翻查閉路電視，揭露賊人行蹤並鎖定其身分，於案發後兩日，警方拘捕一名22歲非華裔男子。經調查所得，他涉嫌與7月至8月在該連鎖運動店多間分店及一間玩具店的10宗盜竊案有關，涉偷去大量運動營養產品及玩具，當中5宗於將軍澳區發生，偷取貨品總值約2.3萬元。

今年1月至7月錄4600多宗店鋪盜竊案 警稱部分為有預謀及集團式犯案

東九龍防止罪案辦公室總督察潘以靖說，今年1至7月，全港共發生4600多宗店鋪盜竊案件，東九龍總區錄得770多宗店鋪盜竊案件，雖然較去年同期有下跌趨勢，但留意到有預謀及集團式針對大型連鎖店犯案。

近年零售店為吸引便利顧客，使用開放式設計及自助收銀機，但同時誘使盜賊犯案。警方東九龍總區自2023年推行「安盾計劃」，聯同商戶及非牟利機構防治店舖盜竊。當中，警方與零售商建立情報交流平台，打擊犯罪集團夥。