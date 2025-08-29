警方依托咪酯熱線已接12宗舉報　今年上半年呈報吸食人數超去年全年 (11:46)

李基舜指，今年上半年有460宗涉及依托咪酯的案件，已拘捕561人，是去年同期數字分別約13倍及約9倍；呈報吸食人數為338人，超過去年全年總數。政府早前將「太空油」毒品正名為「依托咪酯」，李認為對打擊毒品有效，可防止毒販繼續刻意美化，相信可減少年輕人對該毒品的好奇心。他亦指，當局會持續進行大型公眾宣傳，並著重校內的教育工作。

依托咪酯將在下學年納入「健康校園計劃」自願檢測，沿用現時檢測其他毒品的流程。李基舜說，參與學校可選擇快速尿液測試或頭髮測試，若證實學生有吸食毒品，會即時啟動輔導程序。

另外，適逢禁毒常務委員成立60周年，禁毒處和禁毒常務委員會在9月5日於警察總部合辦「粵港澳大灣區禁毒高峰會」，國家公安部禁毒局、廣東省公安廳、澳門司法警察局等約20個政府部門和19個民間團體的代表出席。他稱，高峰會上會就毒品新趨勢研判、情報交流、禁毒執法和宣傳教育等議題交流，期望峰會後粵港澳三地情報交流做得更快捷、準確，打擊更多跨境販毒罪行，並能增強青少年對抗毒品的決心。