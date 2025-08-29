明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

食環署稱舊樓或反覆現滴水黑點將加強巡查　楊永杰倡資助安裝排水管 (12:06)

食環署昨（28日）公布將主動「洗樓」巡查冷氣機滴水黑點。食環署助理署長溫智舜今（29日）於港台節目《千禧年代》表示，冷氣機滴水問題本質易復發，稱因舊樓冷氣機去水系統欠佳，同一樓宇有機會出現多個源頭。他強調署方目標是完全解決滴水黑點，若現存黑點問題解決，亦可能會增加新的黑點再作跟進。立法會議員楊永杰則建議政府資助舊樓宇安裝排水管。

溫智舜表示，舊樓通常沒有主去水喉管設備，故滴水黑點多為舊樓，涉及深水埗、油尖旺、灣仔及元朗等區。他解釋稱，舊樓宇去水管多為膠喉，容易在颳風下雨時脫落，亦會因天氣炎熱易生青苔，導致喉管阻塞，導致同一樓宇會反覆出現數個源頭，形容滴水黑點問題難以完全解決。不過，溫智舜指出，食環署會於每個分區按人手巡查黑點，亦指新模式下，舊樓宇即使並非滴水黑點亦會成為巡查對象，強調目標是完全解決滴水黑點。

楊永杰於同一節目中說，冷氣機滴水問題或因舊樓宇管理問題，難以得到解決。他認為，舊樓即使有法團，亦有機會無法運作處理滴水問題，再加上有些大廈外牆沒有排水管，即使住戶得知有滴水問題，亦不知如何解決，導致問題越趨嚴重。楊永杰建議政府資助有關大廈安裝排水管，或協助法團申請資助，從而解決問題。

另外，《公眾衛生及市政條例》於8月17日起生效，延長食環署人員可進入涉事處所調查的時間，由「朝七晚七」至「朝七晚十」。溫智舜說，修例方便署方調查行動，稱滴水問題常見於夜晚，會在有關時段安排更多人手及資源調查。

相關字詞﹕冷氣機滴水 食環署 編輯推介

上 / 下一篇新聞