食環署稱舊樓或反覆現滴水黑點將加強巡查　楊永杰倡資助安裝排水管 (12:06)

溫智舜表示，舊樓通常沒有主去水喉管設備，故滴水黑點多為舊樓，涉及深水埗、油尖旺、灣仔及元朗等區。他解釋稱，舊樓宇去水管多為膠喉，容易在颳風下雨時脫落，亦會因天氣炎熱易生青苔，導致喉管阻塞，導致同一樓宇會反覆出現數個源頭，形容滴水黑點問題難以完全解決。不過，溫智舜指出，食環署會於每個分區按人手巡查黑點，亦指新模式下，舊樓宇即使並非滴水黑點亦會成為巡查對象，強調目標是完全解決滴水黑點。

楊永杰於同一節目中說，冷氣機滴水問題或因舊樓宇管理問題，難以得到解決。他認為，舊樓即使有法團，亦有機會無法運作處理滴水問題，再加上有些大廈外牆沒有排水管，即使住戶得知有滴水問題，亦不知如何解決，導致問題越趨嚴重。楊永杰建議政府資助有關大廈安裝排水管，或協助法團申請資助，從而解決問題。

另外，《公眾衛生及市政條例》於8月17日起生效，延長食環署人員可進入涉事處所調查的時間，由「朝七晚七」至「朝七晚十」。溫智舜說，修例方便署方調查行動，稱滴水問題常見於夜晚，會在有關時段安排更多人手及資源調查。